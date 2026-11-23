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Discoteca Zoho se pronuncia tras balacera que dejó cuatro muertos y cinco heridos en la zona 9

La Discoteca Zoho se pronunció tras el ataque armado que dejó cuatro muertos y al menos cinco heridos. La empresa aseguró que colabora con las autoridades.

Investigadores recaban evidencias luego de una balacera que dejó al menos cuatro muertos en la zona 9. (Foto Prensa Libre)

La discoteca Zoho se pronunció este lunes 23 de noviembre por el ataque armado, según la empresa, ocurrido en los alrededores de sus instalaciones, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, que dejó cuatro personas muertas y al menos cinco heridas.

En un comunicado oficial, el establecimiento lamentó las víctimas, aseguró que también fue afectado por la violencia y exigió que el crimen no quede impune.

“Fuimos directamente afectados por hechos de violencia en los alrededores de nuestras instalaciones, que dejaron como resultado la pérdida irreparable de vidas humanas, todas ellas integrantes de nuestra familia ZOHO”, señaló la empresa.

El pronunciamiento se produjo después del ataque registrado en la 5a. avenida y 14 calle de la zona 9, donde hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en el sector.

Según el reporte de los Bomberos Municipales, el hecho dejó cuatro fallecidos y al menos cinco heridos.

Zoho asegura que colabora con las autoridades

En su comunicado, la discoteca rechazó el ataque y pidió que se identifique a los responsables.

“Rechazamos categóricamente toda forma de violencia y consideramos que estos hechos no deben quedar impunes”, expresó.

La empresa también afirmó que ha colaborado con las instituciones encargadas de investigar el caso.

“Desde el sábado 21 de noviembre hemos colaborado plenamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, con respeto al Estado de Derecho, para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia”, indicó.

Zoho expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, agradeció la intervención de los cuerpos de socorro y reiteró que la seguridad de sus clientes, colaboradores y comunidad es una prioridad.

“Hoy nos unimos en el dolor, mañana seguiremos unidos en la memoria y siempre exigiremos justicia”, concluyó el comunicado.

Cuatro víctimas identificadas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a las cuatro personas fallecidas como Jorge Alberto Pérez Pérez, de 52 años; Carlos Obdulio Morataya Cortéz, de 59; César Alexander Santos González, de 37, y Wilson Fernando Suñiga Ordóñez, de 31.

De acuerdo con la información forense, las cuatro víctimas murieron por heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan establecer quiénes participaron en el hecho. Entre las hipótesis bajo investigación figura una posible disputa territorial entre estructuras criminales vinculadas con la distribución de drogas en el sector.

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