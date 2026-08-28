EE. UU. retira de Guatemala fuente radiactiva que podría usarse para fabricar una “bomba sucia”

Autoridades de seguridad nuclear de Estados Unidos retiraron una fuente radiactiva de cobalto-60 de una instalación en Guatemala para evitar que fuera utilizada por organizaciones terroristas.

La Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, en inglés) y la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos (DTRA, en inglés) retiraron con éxito una fuente de cobalto-60 en Guatemala para evitar que fuera robada y utilizada para crear una “bomba sucia”, informaron las autoridades.

El material fue descubierto en mayo pasado en una máquina de teleterapia utilizada para el tratamiento de pacientes con cáncer, por lo que fue trasladado a un lugar seguro en Guatemala mientras se gestionaba su traslado definitivo hacia Estados Unidos.

De acuerdo con ambas instituciones, el retiro del material radiactivo constituyó una operación que refuerza la seguridad radiológica de Estados Unidos y del mundo. “Esta misión refuerza la seguridad de los estadounidenses y evita que materiales de alto riesgo caigan en manos equivocadas”, detalla una publicación de la NNSA, que colabora con países socios de todo el mundo para reducir el riesgo nuclear y radiológico.

“Si bien el cobalto-60 se utiliza en dispositivos médicos para tratar el cáncer, esta fuente altamente radiactiva podría ser robada y utilizada para crear una bomba sucia. La Estrategia Antiterrorista 2026 de la Administración Trump subraya que impedir que los terroristas adquieran armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares es una responsabilidad fundamental de seguridad nacional del Gobierno de Estados Unidos”, agrega la publicación.

“Nuestra misión es simple: proteger a los ciudadanos estadounidenses, asegurar nuestras fronteras y garantizar que nuestros adversarios jamás tengan acceso a materiales que puedan dañar a nuestro país”, afirmó Matthew Napoli, administrador adjunto de la Oficina de No Proliferación Nuclear de Defensa de la NNSA.

El funcionario añadió: “Esta exitosa remoción representa un gran logro para la seguridad nacional y demuestra nuestra relación positiva con el gobierno guatemalteco. La NNSA hará todo lo necesario para defender a Estados Unidos y mantener seguras a nuestras comunidades”.

Antecedentes

En mayo pasado, un equipo del Laboratorio Nacional de Los Alamos de la NNSA colaboró con una instalación en Guatemala para retirar de un dispositivo médico de radiación en desuso de origen estadounidense —una máquina de teleterapia— un componente que contenía cobalto-60 y transportarlo a un depósito seguro en Estados Unidos.

La NNSA señaló que, durante ese proceso, personal del Centro Nacional de Residuos Radiactivos de Guatemala y del Ministerio de Energía y Minas brindó apoyo especializado en transporte, logística y seguridad física.

“Gracias a nuestra colaboración con la NNSA y la DTRA en la eliminación de material radiactivo de alto riesgo de nuestras instalaciones, pudimos eliminar el peligro que representaba para nuestra comunidad y nuestro país”, dijo a la NNSA Mayra Villatoro, jefa de la Unidad de Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas.

La NNSA empaquetó de forma segura el componente de cobalto-60 y la DTRA proporcionó el transporte seguro de la fuente de vuelta a Estados Unidos.

“La exitosa repatriación de la fuente de cobalto-60 es fruto de la vital cooperación interinstitucional del Gobierno de Estados Unidos”, declaró Robert Bridges, director del programa de Transporte y Disposición Nuclear de la DTRA.

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