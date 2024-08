La Embajada de EE. UU. en Guatemala anunció que a partir del 23 de septiembre próximo cambiará a un nuevo proveedor de servicios de visa, por lo que hace un llamado a quienes tengan trámites en proceso que actualicen sus datos y efectúen los pagos correspondientes antes de esa fecha para evitar inconvenientes.

La sede diplomática señaló que “todas las citas de entrevista para visa ya programadas permanecerán válidas y vigentes”.

Detalla que si una cita de entrevista está programada el 12 de septiembre o antes de esa fecha, el usuario “puede continuar con acceso a su cuenta de ustraveldocs.com para revisar los detalles de su cita y para comunicarse con nuestro centro de llamadas si fuera necesario”.

Además, aclara que si una cita de entrevista está programada para entre el 13 y el 20 de septiembre de 2024, el usuario ya no tendrá acceso a su cuenta de ustraveldocs.com.

“Esto significa que no podrá cancelar o reprogramar su cita después de esa fecha y ya no se podrá comunicar con nuestro centro de servicio”, señala la Embajada.

Añade que los solicitantes de visa que ya tienen una cita programada deberán imprimir su confirmación antes del 12 de septiembre y recomiendan presentarse a su cita de entrevista.

“Si falta a su entrevista tendrá que comunicarse al nuevo centro de ayuda después del 23 de septiembre de 2024 para recibir instrucciones de cómo puede reprogramar su cita”, dice un comunicado de la Embajada de EE. UU.

Detalla que si cita una está programada para el 23 de septiembre o una fecha posterior no es necesario tomar ninguna acción; sin embargo, el usuario ya no tendrá acceso a su perfil en ustraveldocs.com después del 12 de septiembre; además, no podrá reprogramar su cita o cancelarla en esa plataforma después de la fecha mencionada.

“A partir del 23 de septiembre, por favor consulte en la página de la embajada https://gt.usembassy.gov/es/visas-es/ el link para la nueva plataforma y los nuevos contactos para comunicarse al centro de atención. Si necesitará crear un nuevo usuario en la nueva plataforma, actualizar su perfil, hacer cambios en su cita, enviar sus consultas o contactar al centro de servicio”, dice el documento.

También destaca que, si una persona ya efectuó el pago para el procesamiento de su visa, pero aún no ha agendado cita, es necesario que lo haga antes de la migración a la nueva plataforma.

“Recibos o pagos sin una cita asociada no podrán ser procesados cuando la plataforma actual sea dada de baja. Tome en cuenta las fechas mencionadas anteriormente”, dice el comunicado.

“Si usted aún no ha pagado el procesamiento de su visa y tiene que solicitar una cita de emergencia, estudiante, trabajo temporal o algún tipo de visa con petición válida en septiembre, le recomendamos hacer el pago lo antes posible y agendar su cita. Por favor tome en cuenta las fechas mencionadas anteriormente”, dice el documento.

También señala que si una persona aún no ha pagado el procesamiento de su visa y planea viajar después del 23 de septiembre es recomendable que espere a esa fecha para empezar el proceso para su visa, pues lo hará con la nueva plataforma.

🔔¡Buenas noticias! A partir del 22 de septiembre, 2024 tendremos un nuevo sistema para pago y programación de citas de visas. Todas las citas de entrevista para visa ya programadas permanecerán válidas y vigentes. ¡Actualiza tu información de contacto en tu perfil de… pic.twitter.com/LV3tFdWPDN — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 20, 2024

Fechas importantes