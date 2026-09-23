Embarazo oculto, relación con su cuñado y esposo en EE. UU.: lo que revela el parte policial sobre el abandono de una bebé

Una mujer mantuvo en secreto un embarazo producto de una relación con su cuñado, hermano de su esposo, antes de abandonar a su hija recién nacida en una cueva de la aldea Tonsaltul, Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, según el reporte policial compartido luego del hallazgo de la bebé.

De acuerdo con el reporte policial, el esposo de la mujer migró a Estados Unidos hace aproximadamente cuatro años. Durante su ausencia, ella habría mantenido una relación con su cuñado, de 18 años, y quedó embarazada.

La mujer, de 21 años, habría declarado que ocultó el embarazo y que durante la mañana del 22 de septiembre pasado dejó a la recién nacida en el lugar donde horas después fue localizada. Esta versión forma parte de la investigación y deberá ser verificada por las autoridades competentes.

El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) agrega que, el llanto de la bebé alertó a una mujer que transitaba por una vereda de la aldea Tonsaltul. La mujer siguió el sonido hasta una cueva situada a unos seis metros de la orilla del camino, donde encontró un costal que contenía a la recién nacida.

Añade que el hallazgo fue comunicado a un enfermero del Centro de Salud de Campur, quien llegó al lugar y encontró con vida a la bebé. La recién nacida todavía tenía la placenta y el cordón umbilical y, según el reporte, un lazo alrededor del cuello.

También refiere que personal de salud puso a salvo a la bebé, cortó el cordón umbilical y la trasladó al centro asistencial para que recibiera atención.

Horas después, una mujer de 21 años llegó al Centro de Salud de Campur con signos de haber dado a luz recientemente. Según el reporte policial, habría manifestado ser la madre de la recién nacida.

Debido a su estado de salud, fue trasladada al Hospital Regional de Cobán, donde quedó bajo evaluación médica.

Por la noche, personal del Ministerio Público llegó a la aldea Tonsaltul para efectuar diligencias en la cueva. Los investigadores documentaron el lugar y recolectaron como evidencia una bolsa tipo costal de colores, en la cual había sido localizada la recién nacida.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la bebé se encuentra estable y que busca a familiares que puedan hacerse cargo de ella cuando salga del hospital. Según la institución, la recién nacida no presentaba complicaciones respiratorias, aunque tenía golpes en el rostro.

El caso continúa bajo investigación para determinar qué ocurrió desde el nacimiento de la bebé hasta su abandono y establecer las responsabilidades correspondientes.

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