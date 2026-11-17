El Ministerio de Gobernación reportó este martes 17 de noviembre las primeras 21 capturas efectuadas durante el estado de sitio decretado en Zacapa e Izabal, pero el informe oficial no establece si alguno de los detenidos está vinculado con los hechos de violencia que llevaron al presidente Bernardo Arévalo a imponer la medida por 30 días.

Entre los crímenes que antecedieron a la decisión gubernamental figuran el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa, y la masacre de ocho personas perpetrada el 27 de septiembre en Huité, en el mismo departamento.

Según el informe del Ministerio de Gobernación, las fuerzas de seguridad capturaron a 16 personas mediante órdenes judiciales y a otras cinco en flagrancia, entre las 0 horas del 15 de noviembre y las 18 horas del 17 de noviembre del 2026.

El reporte, sin embargo, omite los nombres de los detenidos, los delitos que se les atribuyen y si las capturas representan algún avance en las investigaciones de los ataques armados que desencadenaron el estado de excepción.

De las 21 aprehensiones, 14 ocurrieron en Zacapa: 12 por orden judicial y dos en flagrancia. En Izabal se registraron siete, de las cuales cuatro se efectuaron mediante órdenes de captura y tres en flagrancia.

Durante los operativos también fue incautada un arma de fuego, mientras que un vehículo y siete motocicletas fueron consignados. El Ministerio de Gobernación tampoco precisó si estos bienes tienen relación con alguno de los crímenes recientes.

Más de dos mil personas identificadas

El balance oficial detalla que los agentes identificaron a dos mil 500 personas y efectuaron mil 721 consultas de solvencias.

Las fuerzas de seguridad también identificaron mil 211 vehículos y 648 motocicletas, además de consultar 820 solvencias de vehículos y 476 de motocicletas.

En cuanto a las armas de fuego, el informe registra 14 identificaciones y 13 consultas de solvencias.

Estas acciones forman parte de los operativos conjuntos de la PNC y el Ejército de Guatemala, desplegados en cumplimiento del Decreto Gubernativo 8-2026.

Los crímenes que motivaron el estado de sitio

El Gobierno decretó el estado de sitio el 14 de noviembre, después de una serie de ataques armados que dejaron múltiples víctimas en Zacapa e Izabal.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde un grupo armado mató a ocho personas, entre ellas tres mujeres y un menor de edad, en distintas escenas del crimen.

El 6 de noviembre, el diputado Julio César Portillo Paz, de 36 años, y tres agentes de la PNC que integraban su escolta murieron durante una emboscada perpetrada por hombres armados en Río Hondo, Zacapa.

La violencia continuó el 13 de noviembre, cuando hombres vestidos con ropa camuflada irrumpieron en la aldea La Majada, Zacapa, y mataron a cinco personas, entre ellas una madre y dos de sus hijos.

Ese mismo día, un ganadero y un agricultor fueron asesinados a balazos cuando viajaban en un vehículo en Puerto Barrios, Izabal.

Estos últimos dos ataques dejaron siete muertos en una sola jornada y precedieron a la decisión del Ejecutivo de imponer el estado de sitio.

La medida permite restringir garantías constitucionales, entre ellas las libertades de circulación y reunión, así como efectuar determinadas detenciones y allanamientos sin orden judicial, conforme a las disposiciones aplicables al estado de excepción.

Con información de EFE

PNC informa sobre estado de sitio #EstamosCumpliendo #ProtegerYServir https://t.co/RJxnw3POmT — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 18, 2026

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Al servicio de la población guatemalteca 🇬🇹🫡 En el marco de la Operación Centinela Oriente, la Brigada Militar Mariscal Zavala realiza patrullajes y puestos de control y registro en el cruce La Ruidosa, Morales, #Izabal, con el propósito de ampliar la presencia militar y contribuir a mantener la seguridad en sectores estratégicos del oriente del país. #EjércitoGT #EstamosCumpliendo — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) November 18, 2026

Más seguridad más tranquilidad 🇬🇹🫡 En el marco de la Operación Centinela Oriente la Segunda Brigada de Infantería “CGRC” realiza puestos de control y registro en aldea Playitas, Morales, #Izabal, ampliando la presencia militar y las acciones de seguridad en sectores estratégicos del territorio nacional. #EjércitoGT #EstamosCumpliendo — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) November 18, 2026