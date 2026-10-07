Estudios confirman daños severos en puente del Periférico y Covial anuncia reparación temporal

Los trabajos comenzarán en octubre y durarán unas tres semanas. Luis Morales, subdirector técnico de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), confirmó a Prensa Libre y Guatevisión que la estructura supera los 50 años de vida útil y que corresponde a la Municipalidad de Guatemala evaluar si es necesario sustituir parcialmente el puente.

El puente ubicado en la intersección de la calzada Aguilar Batres y el Anillo Periférico presenta agrietamientos severos en una de sus vigas principales y otros daños que requieren una intervención inmediata.

Covial efectuará una reparación temporal que no constituye una solución definitiva para la estructura, según las conclusiones técnicas conocidas por Prensa Libre y Guatevisión.

Morales explicó que evaluaciones especializadas identificaron daños en la viga longitudinal de la superestructura norte, donde se concentrarán los trabajos.

“Específicamente nos enfocamos en la reparación de la emergencia como tal, la reparación de la viga que está afectada. En este punto vamos a realizar trabajos de inyección de concreto y colocación de fibra de carbono”, declaró Morales.

Las labores comenzarán en octubre y durarán unas tres semanas. El objetivo será recuperar la funcionalidad de la viga.

“Con los trabajos que se van a realizar, el puente va a funcionar, que es lo que deseamos, que soporte las cargas necesarias”, afirmó.

Estudios identifican daños severos

Las conclusiones técnicas identifican agrietamientos severos por cortante y fisuras a lo largo de la viga central de la superestructura norte.

El documento también señala “deficiencias en el espaciamiento de los estribos del diafragma, un elemento transversal que contribuye a la estabilidad de la estructura, respecto de la normativa nacional e internacional vigente”.

A los daños se suma la antigüedad del puente, construido hace más de cinco décadas bajo criterios de diseño y condiciones de tránsito diferentes de las actuales.

Morales reconoció que el paso del tiempo y el incremento de las cargas vehiculares deben considerarse para determinar el futuro de la infraestructura.

“La vida útil del puente ya pasó, o sea, son 50 años. Recuerde que en ese momento diseñaron con un tipo de carga. Ahora las cargas que está sufriendo el puente ya son, podría decirle yo, el doble de carga”, explicó.

Según el funcionario, la Municipalidad de Guatemala deberá efectuar una evaluación más profunda para determinar si otros elementos estructurales presentan daños similares.

Covial no descarta sustitución parcial

Aunque la intervención busca atender la emergencia, Covial no descarta que sea necesario sustituir parte del puente si nuevas evaluaciones determinan que los daños se extienden a otras vigas.

“Es un puente con más de 50 años. Entonces, sí es necesario hacer unas evaluaciones constantes y verificar si realmente procede la sustitución parcial del puente”, señaló Morales.

Al preguntarle si el Ministerio de Comunicaciones recomienda sustituir el puente, respondió que dependerá de los resultados de las evaluaciones y del análisis de la comuna capitalina.

“Hacer una evaluación constante y ver si las otras vigas también ya están fallando igual que la que vamos a reparar, sí podría ser la solución”, manifestó.

Municipalidad deberá asumir rehabilitación definitiva

Las conclusiones técnicas establecen que los trabajos de Covial son medidas de mitigación y soporte temporal y no equivalen a una rehabilitación integral ni definitiva.

El documento atribuye a la Municipalidad de Guatemala la responsabilidad de diseñar, financiar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura.

Morales afirmó que la intervención del Ministerio de Comunicaciones responde al apoyo solicitado por la comuna.

“Estamos apoyando a la Municipalidad de Guatemala”, puntualizó.

Covial también entregó a las autoridades municipales los resultados de las evaluaciones técnicas para que determinen las acciones posteriores.

“Nosotros ya le hicimos entrega a ellos de los estudios y los resultados que tuvimos de la evaluación que hicimos”, aseguró.

Además, la comuna deberá solicitar por escrito al Ministerio de Comunicaciones el apoyo para la intervención provisional.

Hasta ahora no se ha precisado el costo de la reparación temporal ni existe un cronograma público para una rehabilitación integral o una eventual sustitución parcial del puente.

Advertencias comenzaron en agosto

Los daños en la estructura fueron advertidos desde agosto del 2026. Prensa Libre ha documentado desde entonces las inspecciones, evaluaciones y medidas de emergencia.

El 17 de agosto, personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) inspeccionó el puente después de recibir reportes de grietas visibles en la parte inferior de la estructura.

Dos días después, el 19 de agosto, una evaluación identificó daño estructural severo y recomendó limitar de inmediato el tránsito, especialmente el transporte pesado por el sector afectado.

El informe advertía que no se había determinado la capacidad estructural residual del puente ni el peso que podía soportar, por lo que recomendó estudios especializados.

Posteriormente, el Ministerio de Comunicaciones instaló un apuntalamiento temporal para brindar soporte a los elementos dañados.

El 26 de agosto se efectuaron evaluaciones mediante tecnología Ferroscan, esclerometría, radar de penetración terrestre y escáner láser tridimensional para analizar las condiciones del concreto, el acero de refuerzo y la geometría de la estructura.

Los resultados conocidos ahora confirman los daños severos y la necesidad de intervenir la viga afectada. La reparación prevista por Covial es temporal, mientras que el futuro del puente dependerá de evaluaciones adicionales y de las decisiones que adopte la Municipalidad de Guatemala.

Prensa Libre solicitó una postura a la comuna por medio del departamento de Comunicación Social. Se informó que sería requerida a los integrantes de la mesa técnica instalada para abordar el caso y que posteriormente sería trasladada al medio. Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala aún no ha respondido.

El 6 de octubre, personal de la comuna y de Covial efectuaba una evaluación de los apuntalamientos instalados en el lugar, según se comprobó.

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