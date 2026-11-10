Expatrulleros se plantan frente al Congreso para exigir compensación económica contemplada en la iniciativa 6566

Los exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) solicitaron este martes 10 de noviembre a los diputados del Congreso de la República que voten a favor de la iniciativa de ley 6566, que propone otorgar una compensación económica a quienes formaron parte de estas unidades, que estuvieron bajo el mando del Ejército de Guatemala.

Felipe Genaro Yaxón, representante del Consejo Nacional de Patrulleros Civiles de Guatemala, explicó que los expatrulleros llegaron al Congreso para exigir una respuesta de los legisladores y solicitar que la propuesta avance en su trámite legislativo.

El dirigente aseguró que los manifestantes proceden de distintos puntos del país y que esperan que los diputados respalden la iniciativa, con la cual buscan obtener certeza jurídica para recibir la compensación económica.

Yaxón pidió a los congresistas que atiendan las demandas de los expatrulleros, pues considera que, como representantes elegidos por la población, tienen la responsabilidad de escuchar sus peticiones.

El representante señaló que los manifestantes permanecieron desde la mañana frente al Congreso para exigir que los diputados se presentaran al hemiciclo y continuaran con el trámite de la propuesta.

También expresó su inconformidad por la tardanza de los legisladores y manifestó que esperan que la iniciativa pase a segunda lectura y sea aprobada.

Advierten sobre medidas de hecho

Yaxón afirmó que los expatrulleros acudieron a una caminata pacífica para solicitar el respaldo de los diputados, pero advirtió de que podrían adoptar medidas de hecho si sus demandas no son atendidas.

"Pues tomar medidas de hecho si ellos no hacen caso, porque aquí el pueblo manda", expresó el dirigente al ser consultado sobre las acciones que podrían emprender si no reciben una respuesta.

También manifestó: "No vamos a querer caer en el zapatazo, el sombrerazo, el garrote, ¿me entienden? Eso ya lo saben ellos".

Pese a esas declaraciones, Yaxón aseguró que los integrantes del movimiento son personas respetuosas y que no buscan amenazar ni chantajear a los diputados. Esto lo manifestó al ser consultado sobre la supuesta colocación de candados en las puertas del Congreso.

El representante reiteró que la principal demanda de los expatrulleros es que los legisladores voten a favor de la iniciativa 6566, cuyo propósito es establecer una compensación económica para los exintegrantes de las PAC.

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