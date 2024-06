Obtener una licencia de conducir se ha convertido en un proceso menos riguroso y con muchas opciones para acceder a ella. Desde particulares hasta academias de conducción ofrecen estos servicios sin mayores trámites.

La facilidad de emisión de estas licencias causa preocupación sobre la capacidad de los conductores y la seguridad vial, debido a que cientos de pilotos la obtienen sin someterse a una evaluación práctica.

Las academias del ramo se han convertido en una de las opciones para tener una licencia. Diego Flores, director de la Escuela de Automovilismo (ETA), asegura que varias empresas de este tipo desvirtúan la labor en su afán de hacer publicidad.

“Muchas ofrecen la certificación de manejo solo por asistir a las clases, sin pasar por las pruebas de rigor”, señala Flores, lo cual afecta en gran medida la habilidad de los conductores.

El problema radica en que algunas personas obtienen la licencia sin haber completado el proceso de evaluación exigido. “Hay individuos que ya tienen la licencia y deciden aprender a manejar después, lo cual es absurdo y peligroso”, cuestiona.

Agrega que esta práctica resulta en una baja calidad de conductores, quienes no han recibido la formación adecuada ni sido evaluados como corresponde, por lo cual son más propensos a verse involucrados en accidentes viales.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) reportaron ocho mil 218 accidentes de tránsito durante el 2023. En el primer trimestre del 2024 se registraron dos mil 128.

Los centros

Las academias de manejo operan con una autorización del Ministerio de Gobernación, mediante un acuerdo gubernativo. Este permite a las academias emitir certificaciones avaladas por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, siempre y cuando el aspirante apruebe tanto un examen teórico y uno práctico.

De acuerdo con cifras del Departamento de Tránsito, en la actualidad existen 120 academias de manejo autorizadas. Estas operan en 21 departamentos, en los distintos Centros de evaluación de conductores de vehículos (Cecove).

Los Cecoves son los únicos entes autorizados para llevar a cabo dichas evaluaciones teóricas y prácticas que exige la obtención del certificado de licencias de conducir. Por su parte, las academias de manejo solo se encargan de la enseñanza a quienes contratan sus servicios.

Denuncias

El Departamento de Tránsito es la dependencia encargada de la supervisión y control de las escuelas de manejo en el país, así como del reglamento de los Cecoves.

De acuerdo con Brenda Santizo, portavoz de la citada unidad de la PNC, las denuncias por incumplimiento de las escuelas de manejo las atienden de inmediato y verifican que estas cumplan con las directrices y procedimientos que establece la ley.

“Siempre recomendamos a la población que no se deje engañar por personas o tramitadores ilegales que venden las licencias de conducir o que no les dan un buen servicio”, enfatizó Santizo.

Otra recomendación que pone en valor y considera fundamental es que las personas no busquen atajos a través de mecanismos paralelos para la obtención de licencias de conducir, sino solo los que estipula la legislación.

Soluciones

En el 2016 se modificó la ley para permitir la obtención de una licencia tipo B a los 21 años, con el propósito de aumentar el número de conductores. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para garantizar la seguridad vial.

Flores argumenta que debería existir un control mucho más estricto en la emisión de licencias de conducir. “Debemos asegurarnos de que la persona en realidad sepa manejar y haya pasado por un proceso de aprendizaje consciente”, precisó.

Asimismo, sostiene que la capacitación adecuada y la evaluación rigurosa son primordiales para mejorar la calidad de los conductores en Guatemala. “No se trata solo de obtener la licencia, sino de formarse de la manera adecuada para garantizar la seguridad de todos en las vías”, remarca Flores.

Los requisitos

Para que una persona pueda optar a una licencia de conducir debe recibir como mínimo 15 horas de aprendizaje y los conocimientos básicos de la ley y las señales de tránsito en una escuela de automovilismo.

Después debe dirigirse a un Cecove para someterse a un examen teórico y otro práctico con el fin de obtener un documento que certifica los conocimientos adquiridos que a su vez lo avalan para conducir un automotor.

El costo de ambas evaluaciones es de Q700 y consiste en calificar su conocimiento sobre las leyes de tránsito, así como las habilidades y destrezas que tiene para movilizarse por calles y carreteras.