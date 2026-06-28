Yo cuento: Fomenta el hábito de la lectura

Muchos suelen pensar que la labor de quienes trabajan en bibliotecas es ordenar libros y callar a las personas mientras otros leen. Rosidalia García, biblotecóloga de 63 años, explica que ha trascendido y cumplido varios roles con su profesión; entre ellos, conocer sobre las tecnologías de la información y la comunicación para guiar a otras personas, promover la lectura, realizar minería de datos, asesorar proyectos informativos y trabajar en bibliotecas. Apasionada por su labor, lleva 25 años de impartir cursos en la Facultad de Humanidades formando bibliotecólogos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).



Apasionada por su labor, lleva 25 años de impartir cursos en la facultad de humanidades formando bibliotecólogos en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

García aparece aquí en un programa de Radio Universidad. (Foto Prensa Libre: Cortesía Rosidalia García)



García homenajea con la lectura a su padre Rolando —ya fallecido—, quien recuerda que era un ávido lector y tenía a cargo la formación de recursos humanos de cadena de hoteles, recortaba y pegaba frases en varias paredes que encontraba en periódicos, revistas y libros para motivar al personal. También, leían juntos Prensa Libre todas las mañanas al desayunar desde hace más de 40 años, —hábito que aún mantiene— actualmente colecciona artículos académicos o relacionados a bibliotecas y frases valiosas como lo hacía su padre, gusta de varias secciones del matutino entre ellas sociales, opinión, cultura, Formalibros, Revista Chicos y Revista D.

“La lectura siempre ha sido mi vicio; todas las mañanas leo Prensa Libre mientras desayuno, tradición heredada por mi padre”.

Rosidalia García

Motivación a jovenes



La bibliotecóloga anhela que existan más bibliotecas gratuitas a nivel nacional y departamental para que guatemaltecos se interesen en la lectura. Motiva a que los jóvenes creen el hábito de la lectura y los periódicos para tener una memoria histórica, analizar y tomar decisiones informadas para el país.

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.