Gas lacrimógeno, encapuchados y morteros en San Vicente Pacaya: tensión se apodera de la ruta al Pacífico

Gas lacrimógeno, piedras y artefactos que aparentan ser morteros marcaron este jueves 10 de septiembre los momentos de tensión entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la ruta al Pacífico, donde los bloqueos persisten entre los kilómetros 37 y 40.

La protesta comenzó la noche del miércoles pasado, cuando grupos inconformes por el aumento en el precio de los combustibles bloquearon el km 37, en el cruce a San Vicente Pacaya, Escuintla.

La situación continuó este jueves, cuando un contingente de la PNC llegó al lugar para intentar dialogar con los manifestantes y liberar el paso. Los inconformes se negaron y los agentes lanzaron gas lacrimógeno.

Tras la intervención policial, los manifestantes dejaron el km 37 y se trasladaron al km 39, donde bloquearon nuevamente la carretera.

En ese punto se registraron nuevos momentos de tensión. Algunos de los manifestantes se cubrieron el rostro con capuchas y camisas, mientras los agentes avanzaban para intentar despejar la ruta.

Imágenes de Prensa Libre y Guatevisión muestran el momento en que los inconformes lanzan piedras y artefactos que aparentan ser morteros contra los agentes.

En medio del operativo también se reportó la detención de algunas personas. Hasta el momento no se ha precisado oficialmente cuántas fueron detenidas ni las causas de cada captura.

Las protestas forman parte de las acciones de grupos inconformes por el aumento en el precio de los combustibles.

Cámaras empresariales han insistido en que los bloqueos no solucionan la problemática y que, por el contrario, encarecen los costos del traslado de mercancías.