Guatemala reactivará adopciones internacionales para niños que no encontraron familia en el país

Después de 18 años de suspensión, Guatemala reactivará las adopciones internacionales para brindar una oportunidad de integrarse a una familia a 385 niñas, niños y adolescentes que agotaron las posibilidades de ser adoptados en el país.

Guatemala se prepara para reactivar las adopciones internacionales, luego de casi 18 años de suspensión, con el propósito de brindar una nueva oportunidad a niñas, niños y adolescentes con mayores dificultades para encontrar una familia en Guatemala.

De acuerdo con reportes oficiales, las adopciones internacionales fueron suspendidas debido a las irregularidades detectadas en el pasado, cuando se documentaron casos de compra y venta de menores. Esa situación llevó al país a fortalecer su legislación y adecuar sus procedimientos al Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional.

Como parte de este proceso, el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) concluyó una capacitación especializada para fortalecer los protocolos que regirán estas adopciones, con el propósito de garantizar procesos éticos, transparentes y seguros.

Las autoridades explicaron que las adopciones internacionales estarán dirigidas únicamente a los casos de adopción prioritaria. Esto significa que solo podrán optar a una familia en el extranjero los niños y adolescentes que previamente hayan sido presentados, sin éxito, a por lo menos dos familias guatemaltecas.

Actualmente, cerca de cuatro mil menores permanecen bajo medidas de protección en el país; sin embargo, únicamente unos 420 han sido declarados legalmente adoptables. De ellos, 385 forman parte del grupo de adopciones prioritarias, integrado principalmente por niños mayores de seis años, adolescentes, grupos de hermanos y menores con discapacidad o necesidades médicas especiales.

El CNA también informó que existen 117 familias guatemaltecas declaradas idóneas para adoptar; sin embargo, la mayoría busca niños de entre cero y dos años, sin problemas de salud, lo que limita las posibilidades de quienes integran los grupos prioritarios.

Las autoridades esperan que la reactivación de las adopciones internacionales pueda concretarse en los próximos meses, para ampliar las oportunidades de que más niñas, niños y adolescentes crezcan en un entorno familiar cuando no exista una alternativa de adopción en Guatemala.

Según el director del CNA, Edwin Estuardo Mejicanos Argüello, cuando la adopción queda inscrita se da seguimiento posadoptivo durante dos años. Además, explicó que en los últimos 18 años en Guatemala se han dado en adopción al menos mil 500 niños.

Respecto del seguimiento posadoptivo internacional, indicó que corresponde al país adoptante, por medio de su autoridad central, coordinar con el país de origen, en este caso Guatemala.

El CNA informó que actualmente mantiene acercamientos con autoridades de Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador y Honduras como parte del proceso para reactivar las adopciones internacionales.

Las autoridades aseguraron que, a diferencia de lo ocurrido hace casi dos décadas, ahora existen mayores controles y garantías para proteger los derechos de la niñez. El proceso es supervisado por jueces especializados y cuenta con la participación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), institución encargada de verificar e investigar cada expediente.

Además, informaron que el CNA dispone de una Subcoordinación de Familia Biológica, que brinda acompañamiento y orientación a los padres biológicos durante todo el proceso. Las autoridades enfatizaron que la entrega de un niño en adopción debe realizarse de forma libre, informada y sin ningún tipo de remuneración económica, con lo que se eliminan las prácticas irregulares que en el pasado dieron lugar a la compra y venta de menores.

Como parte de las medidas de seguridad, en todos los casos se practican pruebas de ADN para confirmar el vínculo biológico y garantizar la transparencia y legalidad del proceso de adopción. Las autoridades prevén concretar al menos 12 adopciones internacionales al año. El programa comenzaría en enero del 2027.

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