Guatemala y Estados Unidos buscan fortalecer la coordinación estratégica frente al narcotráfico y al crimen organizado transnacional mediante la planificación conjunta, el entrenamiento militar y el intercambio de experiencias, informó el Ejército de Guatemala.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos, y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, sostuvieron una jornada de trabajo en Petén, acompañados de sus respectivos equipos.

La visita forma parte de las acciones de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), alianza multilateral vinculada a la iniciativa Escudo de las Américas.

Según el Ejército de Guatemala, ambas autoridades fortalecieron el diálogo y la planificación conjunta, además de conocer las capacidades institucionales y los esfuerzos que se desarrollan en ese departamento.

La jornada de trabajo se centró en tres objetivos:

Fortalecer la coordinación estratégica frente al narcotráfico y al crimen organizado transnacional

Impulsar el desarrollo de capacidades institucionales mediante el entrenamiento, el intercambio de experiencias y la planificación conjunta

Fortalecer la cooperación interinstitucional para garantizar que las acciones de seguridad sean articuladas y sostenidas

Petén, punto estratégico frente al narcotráfico

El Comando Sur de Estados Unidos informó en sus redes sociales que Donovan y Sáenz Ramos se reunieron con fuerzas de élite guatemaltecas dedicadas a combatir y desarticular redes criminales.

Según el organismo militar estadounidense, las organizaciones criminales aprovechan la selva del norte de Guatemala como punto de tránsito para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

El Comando Sur también destacó el papel de Guatemala como integrante de la A3C en el combate contra las organizaciones que califica de narcoterroristas y en la protección de la seguridad y la soberanía del hemisferio occidental.

Por su parte, el Ejército de Guatemala señaló que Petén es un departamento de importancia estratégica debido a su extensión territorial, su frontera, su riqueza natural y su ubicación geográfica, características que requieren una presencia sostenida del Estado y la coordinación entre instituciones nacionales y socios internacionales.

Cooperación y soberanía nacional

El Ejército afirmó que mantiene operaciones constantes y presencia permanente en el territorio nacional, y que la cooperación con Estados Unidos complementa esos esfuerzos y contribuye a la modernización, profesionalización y fortalecimiento de sus capacidades institucionales.

La institución castrense aseguró que esta cooperación se desarrolla bajo la conducción del Estado de Guatemala, con respeto a la soberanía nacional, la Constitución y las leyes de la República.

Today, #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan traveled to Guatemala’s Petén region with Minister of National Defense Gen. Henry David Sáenz Ramos to meet with elite Guatemalan forces combating and dismantling violent narco-terrorist networks. Criminal organizations exploit this remote northern jungle as a critical waypoint to traffic massive amounts of cocaine into the United States. As a key member of the Americas Counter Cartel Coalition (A3C), Guatemala is confronting these narco-terrorists on the front lines to protect safety and sovereignty across the Western Hemisphere. @usembassyguate @Ejercito_GT @DeptofWar @WHAAsstSecty @USAenEspanol — U.S. Southern Command (@Southcom) November 24, 2026