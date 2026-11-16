La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) informó este lunes 16 de noviembre que no ha recibido ninguna notificación de las autoridades del sector eléctrico nacional sobre posibles interrupciones del suministro de energía asociadas con el simulacro que realizará la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, en inglés).

La aclaración surge ante rumores sobre un supuesto apagón en Guatemala relacionado con el ejercicio estadounidense, programado para el martes 17 de noviembre del 2026.

Según EEGSA, la prueba de FEMA consiste en la transmisión de mensajes de emergencia por radio y televisión, por lo que no contempla cortes de energía eléctrica ni de internet.

La distribuidora explicó que, hasta el momento, ninguna de las autoridades del sector eléctrico guatemalteco, entre ellas el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el Administrador del Mercado Mayorista, ha emitido alertas sobre posibles afectaciones al servicio relacionadas con el ejercicio.

La empresa también aseguró que carece de evidencia técnica que respalde los rumores de un posible apagón en territorio guatemalteco.

¿Puede un apagón en Estados Unidos afectar a Guatemala?

EEGSA explicó que el sistema eléctrico guatemalteco funciona de manera independiente del estadounidense, por lo que una eventual interrupción de energía en Estados Unidos no tendría consecuencias directas sobre su red de distribución.

Sin embargo, la compañía reconoció que, en un escenario hipotético de interrupción internacional de internet, algunos de sus servicios tecnológicos podrían experimentar afectaciones indirectas.

Entre estos mencionó las aplicaciones y plataformas de almacenamiento que dependen de conexiones externas.

En cuanto a la ciberseguridad, EEGSA aseguró que dispone de herramientas de monitoreo, sistemas de detección de amenazas y mecanismos de protección para prevenir, identificar y atender posibles incidentes informáticos.

La empresa explicó que estas medidas buscan reducir los riesgos para la continuidad de sus operaciones.

Ante la circulación de información sobre un supuesto apagón, EEGSA recomendó a la población consultar fuentes oficiales y evitar compartir contenidos que no hayan sido verificados.

¿En qué consiste el simulacro de FEMA?

La agencia EFE informó este lunes que FEMA, en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), tiene programada para el martes 17 de noviembre una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos.

El ejercicio comenzará hacia las 14.20 horas del este de Estados Unidos (13.20 horas de Guatemala), mediante la transmisión de mensajes de prueba por radio y televisión.

El objetivo es comprobar que los medios de comunicación reciben y retransmiten de forma correcta las alertas oficiales destinadas a informar a la población en situaciones de emergencia.

De acuerdo con la información divulgada por EFE, los mensajes se transmitirán en inglés y español e indicarán que se trata de una prueba nacional que no requiere ninguna acción por parte del público.

Las autoridades estadounidenses también establecieron el 3 de diciembre del 2026 como fecha alternativa para efectuar el ejercicio.

Por su parte, EEGSA reiteró que no existe información oficial que vincule este simulacro con interrupciones del suministro eléctrico en Guatemala.

Con información de EFE

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