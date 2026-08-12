IGSS y Migración cerrarán oficinas el lunes 17 pese a que el asueto del 15 de agosto no se traslada por ley

Aunque el descanso por la festividad de la Virgen de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto, no se traslada por disposición de la Ley que Promueve el Turismo Interno, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) anunciaron el cierre de algunas de sus oficinas el lunes 17 de agosto.

El 15 de agosto del 2026 cae sábado y corresponde a una festividad local en la Ciudad de Guatemala, donde se celebra a la Virgen de la Asunción, patrona de la capital. La fecha también es feriado en otros municipios cuya fiesta patronal se celebra ese día.

La Ley que Promueve el Turismo Interno, Decreto 42-2010, excluye del traslado de asuetos los feriados de Semana Santa, el Día de la Independencia y las festividades de cada localidad.

Por esa razón, el descanso del 15 de agosto no se traslada por efecto de esa ley al viernes anterior ni al lunes siguiente y permanece el sábado, según el calendario del 2026.

Pese a ello, dos instituciones informaron que algunas de sus dependencias permanecerán cerradas el lunes 17 de agosto.

IGSS cerrará oficinas y consultas externas

El IGSS informó que el lunes 17 de agosto permanecerán cerradas las oficinas administrativas y las clínicas de Consulta Externa de las unidades de la Ciudad de Guatemala.

Según el aviso de la institución, el cierre se debe al traslado del feriado por el día de la Virgen de la Asunción.

La medida no afectará las emergencias de los hospitales ni el servicio de 24 horas de los Consultorios y Unidades Periféricas, que atenderán con normalidad.

El IGSS fundamentó la disposición en el artículo 63 del Acuerdo 1090 de su Junta Directiva; el capítulo III, artículo 28, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, y la Circular 643-2025, del 5 de noviembre del 2025, de la Subgerencia de Recursos Humanos.

De esa cuenta, quienes tengan previsto efectuar trámites administrativos o acudir a las clínicas de Consulta Externa de las unidades del IGSS en la capital deberán tomar en cuenta el cierre anunciado para el lunes.

Migración también suspenderá atención

El IGM informó que también suspenderá el lunes 17 de agosto la atención en algunas de sus dependencias debido a las ferias patronales celebradas el 15 de agosto.

Permanecerán cerradas las oficinas centrales, los Centros de Emisión de Pasaportes de la Ciudad de Guatemala y la Sede Migratoria Regional de Chiquimula.

Según el IGM, el servicio en esas dependencias se reanudará con normalidad el martes 18 de agosto.

El cierre no abarcará los puestos de control fronterizo por las vías aérea, marítima y terrestre. El personal de turno continuará sus funciones para mantener la atención y el control migratorio en los puntos de ingreso y salida del país.

También prestarán servicio con normalidad la Sede Migratoria Regional de Zacapa y los Centros de Emisión de Pasaportes de Petén, Quetzaltenango y Escuintla.

El IGM recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus trámites.

El feriado permanece el sábado

El cierre anunciado por ambas instituciones para el lunes debe distinguirse del traslado de asuetos regulado por la Ley que Promueve el Turismo Interno.

El 15 de agosto se conmemora la fiesta patronal de la Ciudad de Guatemala. Debido a que las festividades de cada localidad están excluidas de las fechas cuyo descanso puede trasladarse según esa ley, el asueto permanece el sábado 15 de agosto.

Por ello, conforme a la información proporcionada, el cierre del lunes 17 en las dependencias indicadas por el IGSS y el IGM responde a disposiciones anunciadas por cada institución y no a un traslado general del feriado establecido por la Ley que Promueve el Turismo Interno.

#AvisoIGSS | El #IGSS informa que el lunes 17 de agosto las oficinas administrativas y consultas externas de la ciudad de #Guatemala estarán cerradas.

👉Las emergencias de los hospitales y el servicio de 24 horas de Consultorios y Unidades Periféricas atenderán con normalidad. pic.twitter.com/VMI2iFXpYt — IGSS GT (@IGSS_gt) August 11, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.