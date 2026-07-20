Insivumeh detecta aumento de actividad sísmica entre Guatemala y Sacatepéquez tres días después del temblor de 7.4

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este lunes 20 de julio sobre un incremento de la actividad sísmica en los límites de los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, donde en las últimas 24 horas ha registrado más de un centenar de eventos de baja magnitud.

El reporte fue emitido tres días después de que un sismo de magnitud 7.4, con epicentro en el sur de México, fuera sensible en territorio guatemalteco, aunque el boletín del Insivumeh no establece una relación entre ambos fenómenos.

De acuerdo con el boletín sismológico, entre el 18 y el 20 de julio se observó un aumento de la actividad sísmica en esa región del país. El informe precisa que los movimientos registrados han sido de baja magnitud.

Hasta el momento, el mayor sismo alcanzó una magnitud de 2.8, mientras que el menor fue de 0.9.

El Insivumeh indicó que ha asociado 108 eventos a este incremento de actividad, de los cuales uno fue reportado como sensible a la institución. No obstante, advirtió que, debido a las características de estos movimientos, es posible que más personas los hayan percibido en las poblaciones cercanas, aunque no hayan sido reportados oficialmente.

"En las últimas 24 horas se ha observado un incremento de actividad sísmica en el límite entre los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. Hasta ahora, la actividad ha sido de bajas magnitudes, siendo 2.8 la mayor magnitud registrada y 0.9 la menor. Se han asociado 108 eventos a este incremento de actividad, de los cuales uno ha sido reportado sensible al Insivumeh. Sin embargo, debido a sus características, es posible que más eventos hayan sido percibidos por las poblaciones cercanas", señala el boletín.

La institución añadió que mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica relevante en el territorio nacional.

El documento fue emitido a las 21.43 horas del lunes 20 de julio y aclara que toda la información es de carácter preliminar y está sujeta a cambios.

Según las gráficas incluidas en el boletín, la mayoría de los eventos registrados corresponden a sismos de baja magnitud, concentrados durante el período analizado.

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