Insivumeh mantiene vigilancia por 780 sismos en Santa Rosa y recuerda secuencias en otros departamentos

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene vigilancia permanente sobre la secuencia sísmica registrada en Casillas, Santa Rosa, donde se han contabilizado 780 temblores desde septiembre del 2026, según el último informe publicado por la entidad.

La institución explicó que una secuencia sísmica se caracteriza por la ocurrencia de varios sismos en una misma área, con actividad constante, aunque los movimientos no necesariamente se registran uno inmediatamente después de otro. En cambio, un enjambre sísmico se caracteriza por la ocurrencia de temblores muy frecuentes.

El Insivumeh indicó que este tipo de actividad no es exclusivo de Santa Rosa, pues en otros departamentos del país también se han registrado secuencias sísmicas, entre ellos Jutiapa y Sacatepéquez.

De acuerdo con el informe técnico, durante los primeros días de noviembre se registraron al menos 88 sismos en Casillas, con lo cual la cifra acumulada desde septiembre llegó a 780 eventos, de los cuales seis fueron reportados como sensibles al Insivumeh.

La actividad se concentra aproximadamente a dos kilómetros al sur de la laguna de Ayarza, cerca del límite con Jutiapa. El movimiento de mayor magnitud se registró el 12 de octubre, cuando ocurrió un temblor de magnitud 4.5 que fue percibido incluso en distintos sectores de la ciudad de Guatemala.

Según el análisis de la institución, los movimientos han sido generalmente de bajas magnitudes y poca profundidad, asociados a fallas locales. El Insivumeh considera que esta secuencia se encuentra dentro de los parámetros normales de la actividad sísmica histórica de la región.

Instalan estación para reforzar el monitoreo

Como parte de las acciones de vigilancia, técnicos del Insivumeh instalaron una estación sísmica en la aldea Pinos Altos, en Casillas, Santa Rosa, con el propósito de obtener información más detallada sobre los movimientos registrados en el sector.

La institución explicó que se eligió esta ubicación por su posición estratégica, debido a que desde septiembre se han detectado sismos en el sector de Ayarza y sus alrededores.

Con la instalación de este equipo, el Insivumeh busca fortalecer el monitoreo de la actividad mediante la Red Sismológica Nacional y continuar con el análisis de los eventos que ocurren en la zona.

Recomendaciones a la población y autoridades

Ante la continuidad de la actividad sísmica, el Insivumeh recomendó a la población mantener la calma y permanecer atenta a los informes publicados en los canales oficiales de la institución y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

También solicitó a las autoridades locales informar a los habitantes con base en los reportes oficiales y seguir los protocolos establecidos por la Secretaría Ejecutiva de la Conred.

Asimismo, recomendó a la Conred mantener comunicación con el Insivumeh sobre la evolución de la actividad sísmica y estar pendiente de los boletines relacionados con temblores sensibles.

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