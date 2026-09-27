Jóvenes son los que más expresan impacto negativo del tráfico

Los usuarios guatemaltecos de redes sociales, y particularmente los jóvenes, hicieron expresa durante el período de estudio de DataLab (01/01/25 a 20/08/25) reportan de una forma categórica problemas como llegar tarde, no lograr llegar al trabajo o perder reuniones debido al tiempo acumulado en el tráfico. Incluso aparecen recorridos habituales que pasan de menos de una hora a acercarse a las dos horas, según el estudio de DataLab para Prensa Libre.

Los Millennials o Generación Y tienen un peso del 50.38% en la conversación, según la medición de escucha social. “Es la generación que más verbaliza la frustración, agotamiento y pérdida de tiempo personal. El tráfico se percibe como una barrera para equilibrar trabajo, familia y vida personal”.

Este segmento generacional espera como solución mayor flexibilidad laboral, home office, reducción de traslados innecesarios y soluciones públicas que realmente disminuyan los tiempos de viaje.

“Para Millennials, el costo del tráfico se mide principalmente en tiempo de vida perdido” señala el informe.

¿Ven soluciones?

El transporte público es la alternativa con mayor presencia en la conversación, con más de una cuarta parte de las menciones (27%). Sin embargo, cerca de 7 de cada 10 menciones son negativas, principalmente por las deficiencias del sistema actual, según el informe que toca puntos de movilidad.

De acuerdo con el estudio, la expectativa no es mantener el modelo existente, sino contar con un transporte más amplio, digno, eficiente e integrado que reduzca la dependencia del vehículo particular, de acuerdo con la muestra de publicaciones analizadas.

Otras generaciones

En el mismo estudio de DataLab, la Generación X tiene un peso del 31.65% en la conversación. Tiende a abordar el problema desde una visión más amplia de productividad, funcionamiento de la ciudad y responsabilidad compartida. Además de señalar a las autoridades, introduce el comportamiento de los conductores como parte del problema.

Según el informe, espera como solución mejor infraestructura, transporte público, gestión municipal y una mayor cultura vial ciudadana. Su conversación evidencia que la movilidad no se resolvería únicamente con infraestructura: también identifica conducción agresiva, imprudencia y poca convivencia vial como factores que agravan el congestionamiento.

La Generación Z tiene un peso del 10.40% en la conversación. Vincula con mayor claridad el tráfico con el bienestar, estrés, cansancio y calidad de vida. La movilidad se convierte en un obstáculo para estudiar, trabajar, socializar y disponer de tiempo propio. Existe menor tolerancia a normalizar horas de traslado como parte inevitable de la rutina y una expectativa mayor por soluciones que reduzcan la dependencia del vehículo y del desplazamiento diario.

Los Baby Boomers tienen un peso del 7.57% en la conversación. Su conversación se orienta con mayor frecuencia hacia una lectura estructural de la ciudad: crecimiento vehicular, planificación urbana, uso del espacio, transporte colectivo y capacidad de la infraestructura. Más que concentrarse únicamente en el atasco cotidiano, cuestionan el modelo bajo el cual ha crecido la ciudad y la sostenibilidad de continuar ampliando infraestructura para automóviles.

Cómo se hizo el estudio