¿Lloverá este fin de semana en Guatemala? Esto pronostica el Insivumeh para el 17 y 18 de octubre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica temperaturas de hasta 35 °C en algunas regiones y lluvias en el territorio nacional para este fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Según el boletín del Insivumeh, en algunas áreas habrá niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como cielo parcialmente nublado en las regiones del norte al centro del país.

El pronóstico no descarta lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en el territorio nacional.

Las lluvias previstas para este fin de semana están asociadas a la inestabilidad en el golfo de México, derivada del paso de un frente frío muy al norte de la península de Yucatán, México.

El Insivumeh advierte que los suelos en la mayor parte del país se encuentran saturados, por lo que no descarta crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Respecto de las temperaturas máximas, en la capital el termómetro podría marcar entre 25 °C y 27 °C, mientras que en el altiplano central y occidental oscilarán entre 23 °C y 27 °C.

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En las regiones del Pacífico, Petén, la región del Motagua y los valles de Oriente, las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 35 °C.

Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se prevén temperaturas máximas de entre 24 °C y 30 °C.

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