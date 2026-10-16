Lluvias causan inundaciones en Quetzaltenango y Escuintla y el Insivumeh advierte de más precipitaciones

Las fuertes lluvias registradas en Quetzaltenango y Escuintla este viernes 16 de octubre provocaron inundaciones en calles y carreteras, lo que complica la circulación vehicular. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé que las precipitaciones continúen durante el fin de semana.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre inundaciones en calles del casco urbano de Quetzaltenango, donde se mantiene el monitoreo y se coordinaron acciones con personal municipal para atender la situación.

La institución señaló que, hasta el momento de su reporte, no contaba con información específica sobre vehículos afectados, sino únicamente sobre daños en las calles.

En la 17 avenida y 3a. calle de la zona 3 de Xela, la acumulación de agua de lluvia dificultó el paso de vehículos tras las precipitaciones registradas en la cabecera departamental.

Otra de las áreas afectadas es la calzada Manuel Lisandro Barillas, entre las zonas 2 y 5 de Quetzaltenango, donde el agua acumulada provoca inundaciones que obstaculizan la circulación vehicular.

Según medios locales, el colapso del sistema de drenajes en ese sector ocasionó que el agua ingresara a establecimientos comerciales.

En otro incidente, socorristas de la Quinta Compañía de los Bomberos Voluntarios auxiliaron a un conductor que quedó atrapado dentro de su vehículo en el puente Domingo Bethancourt, ubicado en la 0 avenida, entre las zonas 3 y 6 de Quetzaltenango.

Inundaciones en Escuintla

Las lluvias también provocaron inundaciones en el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Palín, Escuintla.

La acumulación de agua en ese tramo podría generar complicaciones para los automovilistas que circulan por la carretera.

Lluvias continuarán durante el fin de semana

El Insivumeh pronostica lluvias en el territorio nacional durante el sábado 17 y domingo 18 de octubre, así como temperaturas de hasta 35 °C en algunas regiones.

Según el boletín meteorológico, se prevé niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche en algunas áreas del país, además de cielo parcialmente nublado en las regiones del norte al centro del territorio nacional.

El pronóstico tampoco descarta lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche.

De acuerdo con el Insivumeh, las precipitaciones previstas para el fin de semana están asociadas con la inestabilidad atmosférica en el golfo de México, derivada del paso de un frente frío muy al norte de la península de Yucatán, México.

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🚨 #Quetzaltenango | La acumulación de agua pluvial complica el paso vehicular en la 3a. calle y 17 avenida de la zona 3 de Xela tras la precipitación registrada en la cabecera departamental. #InundacionesXela #ClimaGT https://t.co/dAl46R7hEY — RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) October 16, 2026