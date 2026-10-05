Lluvias elevan la humedad por encima del 75% y aumentan el riesgo de daños en cultivos

Las lluvias del fin de semana pasado elevaron los niveles de humedad hasta superar el 75% en sectores del centro y sur de Guatemala, una condición que podría intensificarse durante esta semana y que llevó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) a emitir recomendaciones para prevenir daños en cultivos y actividades pecuarias.

El incremento ocurre después de que varios sectores del país fueron afectados por una sequía prolongada que, en muchos casos, provocó la pérdida de cosechas, principalmente de granos básicos como maíz.

El cambio en las condiciones de humedad representa un nuevo desafío para los productores. Según el análisis agrometeorológico del MAGA, las lluvias registradas durante el fin de semana elevaron los niveles de humedad del 51% hasta superar el 75% en áreas que se extienden del sur hacia el centro del territorio nacional.

Para esta semana se prevé que la humedad aumente debido a las nuevas precipitaciones pronosticadas.

El análisis del MAGA, elaborado con base en el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), da seguimiento a 20 departamentos y 193 municipios, donde se han identificado sectores con humedad superior al 75%.

Entre las áreas bajo monitoreo figuran Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Jalapa, Quetzaltenango, Baja Verapaz y Suchitepéquez, donde se producen maíz, frijol, café, hortalizas y cardamomo, además de pastos.

A la elevada humedad se suma la previsión de lluvias de moderadas a fuertes y actividad eléctrica durante la semana, condiciones que hacen necesario mantener medidas preventivas para reducir posibles daños en las áreas productivas, según el MAGA.

MAGA recomienda mejorar el drenaje

Ante el aumento de la humedad, el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (Vider) recomienda mantener despejadas las zanjas, los canales y los sistemas de drenaje para facilitar la salida del agua y evitar su acumulación en las áreas de cultivo.

También aconseja revisar las zonas de cosecha y almacenar los productos recolectados en lugares secos y ventilados, con el propósito de reducir su exposición a la humedad.

Cuando el suelo se encuentre muy húmedo, la recomendación es esperar antes de efectuar labores agrícolas. Trabajar la tierra en esas condiciones puede compactar el suelo y dañar las raíces de los cultivos.

Las precauciones también se extienden al sector pecuario. El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar) recomienda mantener a los animales en espacios secos, techados y con buen drenaje.

Además, aconseja evitar el traslado de animales por corrientes de agua durante los períodos de lluvia.

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