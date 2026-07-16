Lluvias elevan la saturación del suelo en 11 municipios mientras cuatro ríos superan el nivel de alerta

Al menos 11 municipios del país registran una saturación del suelo igual o superior al 90%, una condición que incrementa el riesgo de deslizamientos, derrumbes y caída de rocas, especialmente en áreas de ladera o con antecedentes de inestabilidad, según el Boletín Especial emitido este miércoles 16 de julio por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El informe identifica esa condición en Lanquín, Chahal, San Pedro Carchá, Senahú y Panzós, en Alta Verapaz; Livingston y El Estor, en Izabal; San Luis, en Petén, y Uspantán y Chicamán, en Quiché.

El Insivumeh informó, además, que Livingston también registra una saturación igual o superior al 90% en la capa inferior del suelo, lo que reduce la infiltración del agua y favorece un mayor escurrimiento hacia ríos, quebradas y otros cauces.

La saturación del terreno ocurre mientras continúan las lluvias en gran parte del territorio nacional y aumenta la probabilidad de incidentes asociados con el reblandecimiento del suelo.

Cuatro ríos superan el nivel de alerta

A esa condición se suma el incremento en el caudal de cuatro ríos que actualmente superan su nivel de alerta, de acuerdo con los boletines hidrológicos especiales del Insivumeh.

Los reportes indican que el río La Pasión, monitoreado en la estación El Pato, en Sayaxché, Petén, registra un nivel de 7.35 metros.

El río Cahabón, en la estación Santa Cruz, en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, alcanza 1.70 metros.

También superan el nivel de alerta el río Ixcán, en la estación Yulquisis, Barillas, Huehuetenango, con 1.82 metros, y el río Xaclbal, en la estación San Luis Ixcán, Ixcán, Quiché, con 1.45 metros.

Según el Insivumeh, estas condiciones incrementan la probabilidad de desbordamientos e inundaciones en áreas cercanas a los cauces.

Más de 900 emergencias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, desde el inicio de la época de lluvias del 2026, el Sistema CONRED ha atendido 937 emergencias en todo el país.

Valeria Urizar, vocera de la institución, indicó que esos incidentes han afectado a 36 mil 950 personas.

Añadió que en las últimas 24 horas fueron atendidas siete emergencias: dos en Izabal, dos en Quetzaltenango y una en cada uno de los departamentos de Guatemala, Baja Verapaz y Suchitepéquez.

Las inundaciones, la caída de árboles, los fuertes vientos y los deslizamientos figuran entre los eventos con mayor incidencia durante la temporada.

La vocera agregó que en Alta Verapaz permanecen habilitados 10 albergues: uno en Chahal, uno en Cahabón y ocho en Fray Bartolomé de las Casas, donde reciben atención 419 personas.

La Secretaría Ejecutiva de la Conred informó que mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas en coordinación con el Insivumeh, autoridades territoriales y las instituciones que integran el Sistema CONRED, como parte del Plan Nacional de Respuesta.

Las autoridades recomendaron a la población atender las indicaciones de los cuerpos de socorro y autoridades locales, no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, identificar las áreas seguras en sus comunidades, mantener lista la mochila de las 72 horas, activar el Plan Familiar de Respuesta y reportar cualquier emergencia al número 119.

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