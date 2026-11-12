Lluvias inesperadas en noviembre dejan calles inundadas, lodo y piedras en carreteras de Guatemala

Las intensas lluvias sorprendieron a los guatemaltecos este jueves 12 de noviembre, en una época en la que las precipitaciones suelen disminuir en buena parte del territorio nacional. Los aguaceros provocaron complicaciones para la circulación vehicular y peatonal en distintos sectores de la capital, Sacatepéquez y municipios cercanos.

Uno de los puntos afectados es la ruta Interamericana, donde se reportó acumulación de piedras y lodo sobre el asfalto en el kilómetro 37.7, en Manzanales, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez.

También se reportaron complicaciones en los carriles con dirección a occidente, en el kilómetro 35 de la misma carretera, en Santa María Cauqué.

La presencia de material sobre la carretera representa un riesgo para los automovilistas, especialmente por las condiciones del pavimento mojado y la reducción de visibilidad durante las precipitaciones.

Inundaciones en Antigua Guatemala y lluvias en la capital

Las lluvias también causaron problemas en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde medios locales reportaron inundaciones en diferentes sectores de la ciudad colonial.

Según los reportes, la acumulación de agua complicó el paso de vehículos y peatones en distintas calles.

Otros medios locales informaron de una inundación súbita en la primera calle y la avenida de Desengaño, donde las precipitaciones ocasionaron acumulación de agua.

En la capital, la Municipalidad de Guatemala publicó en su cuenta de X una advertencia para los automovilistas debido a las lluvias en las zonas 12 y 21.

La comuna recomendó encender las luces de los vehículos, disminuir la velocidad y activar los limpiaparabrisas para reducir los riesgos al conducir bajo la lluvia.

Las precipitaciones también alcanzaron sectores de Villa Canales, Guatemala, entre ellos Boca del Monte, donde se reportaron fuertes aguaceros durante la jornada.

Tormentas llaman la atención en noviembre

La presencia de tormentas durante noviembre llamó la atención de observadores de las condiciones meteorológicas, debido a que las lluvias se han registrado en una época de transición hacia la temporada seca.

La cuenta de X Clima Guatemala destacó la intensidad de las precipitaciones en el centro, suroriente y oriente del territorio nacional.

"Espectaculares tormentas en pleno mediados de noviembre en el centro, suroriente y oriente del país Las tormentas qué no tuvimos en Julio y Agosto las tenemos en noviembre", publicó la cuenta.

De acuerdo con el análisis meteorológico compartido, este jueves continúa el abundante e inusual ingreso de humedad al país, asociado con una vaguada prefrontal vinculada a un frente frío situado en el Golfo de México.

Los modelos meteorológicos GFS y EURO muestran un alto potencial de lluvias en el noroccidente, las Verapaces, Petén e Izabal, sin descartar precipitaciones ocasionales en el centro, oriente y occidente del país.

También existe la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias aisladas en el suroccidente y la bocacosta.

Según esa perspectiva, no se espera un descenso considerable de las temperaturas durante el día. Por el contrario, podrían registrarse condiciones cálidas durante la tarde.

Para el viernes 13 de noviembre se prevé un cambio en la dirección del viento hacia el sur, lo que podría favorecer un mayor calentamiento.

¿Qué pronostica el Insivumeh para este 12 de noviembre?

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en su pronóstico meteorológico del 12 de noviembre del 2026 informó que el ingreso de humedad desde ambos litorales favorece la formación de nubosidad y lluvias en distintas regiones del país.

Para la tarde y noche, la institución pronosticó precipitaciones en el Caribe, occidente, algunos sectores del norte y la bocacosta, así como lluvias aisladas en el altiplano central.

El Insivumeh tampoco descartó actividad eléctrica durante las precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico oficial señala que durante la noche y madrugada persistirá el ambiente frío en la Franja Transversal del Norte, occidente y el altiplano central.

La institución recomienda tomar precauciones ante las lluvias y abrigarse durante la noche y madrugada, principalmente en los sectores elevados del occidente y altiplano central.

Video: Luciana Román

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