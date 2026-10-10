“Lucharon por tratar de salir”: Extraen helicóptero que cayó en el lago de Atitlán y vidrio roto revela angustia de víctimas

Por casi dos días, buzos de la Sección Acuática de los Bomberos Voluntarios, conocidos como Hombres Rana, desafiaron las aguas del Lago de Atitlán para localizar los restos de un helicóptero que el pasado jueves se accidentó cerca de la playa de Panajachel, Sololá, y extraer los cuerpos de las dos personas que quedaron atrapadas en el fuselaje. Ambas ya no tenían puesto el cinturón de seguridad.

El accidente ocurrió cuando el helicóptero se dirigía hacia el área norte del lago de Atitlán, después de despegar del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según los datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la aeronave salió a las 12.11 horas con destino a un hotel de la zona. El vuelo estaba previsto para durar aproximadamente 30 minutos y el accidente habría ocurrido entre las 12.35 y las 12.48 horas.

En el helicóptero viajaban siete personas. Cinco fueron rescatadas con vida el día del percance, mientras que Jorge Rodolfo Maldonado Ferber, de 64 años, piloto del helicóptero, y el pasajero Pablo José Polanco Agustín quedaron atrapadas en la cabina de la aeronave en el fondo del lago.

Entre los sobrevivientes se encuentran Andrea Lozano de Sittenfeld, Diego Díaz, César Enrique Catú, Caterin Victoria Chay Carrillos y Sandra Natali Santizo Romero, de acuerdo con la identificación divulgada inicialmente.

Los Hombres Rana informaron que luego de extraer los cuerpos, sacaron a flote el helicóptero utilizando bolsas hidroneumáticas, y luego lo remolcaron hasta la orilla del lago; sin embargo, no lo llevaron a tierra porque el Ministerio Público debe efectuar su trabajo.

En horas de la tarde de este sábado el helicóptero fue llevado a tierra y se puede observar el daño en el fuselaje, principalmente en los vidrios lo que, a percepción de los socorristas fue provocado por las dos personas en su intento por ponerse a salvo.

Señalaron que a simple vista no se observa que las personas tengan golpes.

“Tenemos la hipótesis que ellos lucharon por tratar de salir, pues había uno de los vidrios rotos y se ve que ellos intentaron, con los pies, romper el vidrio; además, ya no estaban con los cinturones de seguridad”, dijo a Pasión por las Noticias Juan Díaz Muñoz, jefe nacional de la Sección Acuática de los Bomberos Voluntarios.

la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó, en un comunicado, que la Unidad de Investigación de Accidentes continúa con los procedimientos que corresponden.

“Personal especializado permanece en el lugar a efecto de recolectar los elementos necesarios al momento de la extracción, con el objetivo de determinar las posibles causas y factores que pudieron haber incidido en el siniestro”, dice el documento.

Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios extraen el helicóptero accidentado en el Lago de Atitlán, Sololá. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Pasión por las Noticias)

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