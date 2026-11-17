El carril reversible que se habilitaba desde el km 17.5 de la ruta Interamericana, en Mixco, dejará de funcionar como medida para reducir el riesgo de accidentes de tránsito, debido a la disminución de la carga vehicular tras la finalización del ciclo escolar, informaron este martes 17 de noviembre las autoridades.

La Entidad Mixqueña de Tránsito (Emixtra) informó que el reversible matutino funcionará únicamente en la calzada Roosevelt, desde el km 14.5 hasta la 37 avenida de la zona 11 de la capital, en horario de 5 a 7 horas.

Roger Escalante, gerente de Emixtra, explicó que durante las últimas semanas se ha registrado un cambio en el comportamiento del tránsito, principalmente porque los estudiantes dejaron de asistir a clases.

Según el funcionario, las horas de mayor circulación vehicular comienzan ahora entre las 5.30 y las 6 horas, por lo que ya no es necesario mantener habilitado el carril reversible desde el tramo de la ruta Interamericana.

Escalante señaló que la extensión del recorrido representaba un riesgo para los conductores, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando la afluencia de vehículos ha disminuido.

Por esa razón, las autoridades decidieron acortar el trayecto del reversible, que anteriormente comenzaba en el km 18 de la ruta Interamericana y llegaba hasta la 37 avenida de la zona 11.

El gerente de Emixtra agregó que la medida busca mantener la fluidez del tránsito que proviene del sector de la Brigada, en la zona 7 de Mixco, sin comprometer la seguridad de los automovilistas.

¡ATENCIÓN, CONDUCTORES! Se informa que ya no se habilitará el carril reversible en el km 17.5 de la ruta Interamericana. El reversible matutino funcionará únicamente sobre la Calzada Roosevelt, desde el km 14.5 hasta la 37 avenida, zona 11, en horario de 05:00 a 07:00 horas. https://t.co/2AQSSnkcyR — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) November 17, 2026

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