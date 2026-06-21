Motoristas participan en cursos de manejo seguro y obtienen rebajas de hasta 60% en multas

Al menos mil 500 motoristas participaron este domingo 21 de junio en la quinta edición del programa Vidas en Ruta, una iniciativa de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) que busca fortalecer la educación vial y promover conductas responsables en las vías.

La actividad incluyó capacitaciones teóricas y prácticas sobre conducción segura de motocicletas, respeto a la Ley y Reglamento de Tránsito, técnicas de frenado, distancia de seguridad y uso adecuado del casco.

Héctor Flores, gerente general de Emetra, explicó que el programa pretende reducir los incidentes viales en los que se ven involucrados motoristas y fomentar una cultura de respeto hacia peatones y otros usuarios de la vía pública.

“Necesitamos unirnos para bajar el índice de accidentes en los que principal o mayoritariamente están involucrados los motoristas, y esa parte solo la vamos a lograr con educación vial”, afirmó.

Según Flores, de enero a mayo se han registrado más de siete mil incidentes de tránsito en los que han estado involucrados motoristas. Las zonas 1, 11, 12 y 18 figuran entre las que presentan más casos.

El funcionario también señaló que los atropellamientos han aumentado, por lo que hizo énfasis en la importancia de que los conductores de motocicleta no circulen sobre banquetas ni en sentido contrario.

Por la cantidad de asistentes, los participantes fueron divididos en dos grupos. Uno recibió instrucción sobre la Ley y Reglamento de Tránsito y analizó casos reales relacionados con accidentes viales. El otro desarrolló ejercicios prácticos de conducción, equilibrio, frenado y maniobras entre conos bajo la supervisión de instructores.

Como incentivo para quienes participaron en la jornada, la Municipalidad de Guatemala autorizó un descuento de hasta 60% en determinadas multas de tránsito. No aplican para este beneficio las sanciones consideradas graves, como las relacionadas con faltas de respeto a la autoridad o circular sobre banquetas.

Flores indicó que el objetivo es crear una comunidad comprometida con la seguridad vial y reducir los riesgos tanto para motoristas como para peatones.

“Lo que se trata aquí no es de un enfrentamiento. Es concientización y que nos apoyemos entre todos para armar una comunidad segura”, expresó.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.