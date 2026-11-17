Guatemala acumula 34 mil 860 casos confirmados de sarampión y 53 fallecidos, en momentos en que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a los gobiernos de la región a intensificar las acciones para detener la transmisión del virus y avanzar hacia su eliminación.

La situación guatemalteca se produce en medio de un incremento de contagios en las Américas. En un comunicado difundido este martes 17 de noviembre, la OPS informó que, hasta el 13 de noviembre de 2026, la región había registrado 58 mil 213 casos confirmados y 82 muertes, frente a los 12 mil 806 casos notificados durante el mismo período de 2025.

El organismo advirtió, además, que Bolivia, México y Estados Unidos perdieron su estatus de eliminación del sarampión, luego de comprobarse la transmisión continua de un mismo linaje del virus durante al menos 12 meses. Esta condición evidencia que la enfermedad ha logrado mantener cadenas de contagio en países donde anteriormente se había interrumpido su circulación endémica.

“Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir”, afirmó Jarbas Barbosa, director de la OPS.

Guatemala ante el avance del sarampión

Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), de los 34 mil 860 casos confirmados en Guatemala hasta el 9 de noviembre, 8 mil 570 corresponden a confirmaciones de laboratorio, 3 mil 478 a nexo epidemiológico y 22 mil 812 a criterios clínicos, de acuerdo con los datos de vigilancia sanitaria.

El registro de 53 muertes coloca la prevención de nuevos contagios y la protección de las personas susceptibles entre los principales desafíos de la respuesta sanitaria nacional.

La OPS insiste en que los países deben alcanzar y mantener coberturas de vacunación de al menos 95% con dos dosis, fortalecer la vigilancia epidemiológica y responder rápidamente ante la detección de casos. Estas medidas son fundamentales frente a una enfermedad altamente contagiosa: una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas susceptibles.

Barbosa señaló que la pérdida del estatus de eliminación en varios países constituye una advertencia para toda la región, aunque subrayó que la situación puede revertirse.

“Esta es una seria advertencia para nuestra Región, pero no es un retroceso irreversible”, expresó.

Una alerta para las Américas

La OPS recordó que Canadá también perdió su estatus de eliminación en noviembre de 2025, aunque posteriormente interrumpió la cadena de transmisión que había provocado esa pérdida y trabaja para recuperarlo.

El organismo enfatizó que la eliminación del sarampión requiere esfuerzos permanentes y no puede darse por garantizada, incluso en países que anteriormente habían logrado detener la transmisión endémica.

“La eliminación no es un trofeo que ganamos una vez y colocamos en una repisa. Debemos protegerla todos los días cerrando las brechas de inmunidad y garantizando que lleguemos a todas las comunidades”, afirmó Barbosa.

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