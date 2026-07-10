Pared del estadio Mario Méndez Montenegro colapsa y destruye varios vehículos en El Tumbador

Una pared perimetral del estadio Mario Méndez Montenegro colapsó este viernes 10 de julio y cayó sobre varios vehículos que permanecían estacionados en los alrededores del recinto deportivo, informó el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales.

Entre los automotores afectados hay vehículos pesados, livianos, motocicletas y cuatrimotos. Además, la estructura derribó un poste del tendido eléctrico.

Socorristas de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de El Tumbador acudieron al lugar para evaluar los daños y verificar si había personas afectadas por el incidente.

Tras la inspección, los bomberos establecieron que no había personas en el sitio cuando ocurrió el colapso de la pared, por lo que no se reportaron víctimas.

De acuerdo con la información proporcionada por los socorristas, el incidente ocurrió después de que en horas de la tarde se registraran fuertes vientos, lluvia y caída de granizo, condiciones que habrían provocado daños en la estructura hasta ocasionar su desplome.

Al lugar fue destacada la unidad AD-161, cuyos elementos retiraron los escombros y permanecieron en el área como medida preventiva mientras se evaluaban los riesgos derivados del colapso.

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