Persisten las lluvias en el norte del país y miles de familias continúan entre inundaciones y albergues

Las lluvias que afectan el país desde el 8 de julio pasado mantienen a miles de familias en una situación crítica. De acuerdo con las evaluaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), 4 mil 410 familias permanecen afectadas en Alta Verapaz, Izabal y Petén, donde las inundaciones continúan causando daños en viviendas, carreteras y comunidades.

Alta Verapaz es el departamento con mayor impacto. Registra 150 emergencias, 15 mil 248 personas afectadas, equivalentes a 3 mil 505 familias, y 3 mil 338 viviendas con daños. La situación más compleja se reporta en Fray Bartolomé de las Casas, donde 10 mil personas han resultado afectadas y 50 comunidades permanecen inundadas. Cientos de familias continúan en albergues o con familiares mientras esperan que disminuya el nivel del agua.

En Izabal, las lluvias han provocado 38 emergencias, con 4 mil 316 personas afectadas, correspondientes a 758 familias, y 757 viviendas con daños.

En Petén se reportan 13 emergencias, 815 personas afectadas, 147 familias damnificadas y 142 viviendas con daños.

A escala nacional, el informe más reciente de la CONRED contabiliza 906 emergencias durante la actual temporada de lluvias, que comenzó en mayo.

El balance asciende a 33 mil 52 personas afectadas, 13 mil 986 evacuadas, 1 mil 52 albergadas, 7 mil 429 familias afectadas y 6 mil 850 damnificadas.

Además, se reportan 6 mil 850 viviendas con daños, 264 carreteras afectadas, 17 puentes con daños, 25 escuelas impactadas y 13 personas fallecidas.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación y asistencia humanitaria.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advierte que las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo lluvias intensas en varias regiones del país, por lo que no descarta un aumento en las emergencias durante los próximos días.

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