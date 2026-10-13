PGN evalúa responsabilidad de los padres de adolescente que despertó durante su funeral en Quiché

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que evaluará si hubo descuido o negligencia por parte de los padres de la adolescente de 15 años que, según sus familiares, despertó durante su velorio en Sacapulas, Quiché. El Ministerio Público (MP) mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La PGN dio a conocer detalles sobre las medidas de protección adoptadas a favor de la adolescente, quien presuntamente permaneció cerca de ocho horas en un ataúd, luego de que sus familiares creyeran que había fallecido.

Un equipo multidisciplinario de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia verificó las condiciones en las que se encontraba la adolescente y determinó que la clínica privada donde recibía atención carecía del equipo necesario para practicarle las evaluaciones médicas requeridas.

La PGN solicitó medidas de protección ante un juez competente, quien ordenó el traslado de la adolescente a un centro asistencial para que recibiera atención especializada y se sometiera a los exámenes necesarios para determinar su estado de salud.

La adolescente fue trasladada al Hospital Regional de Huehuetenango Doctor Jorge Vides Molina para someterse a evaluaciones médicas. La PGN indicó que permanece a la espera de los resultados y del informe del personal médico.

La institución también advirtió que, una vez concluidas las evaluaciones y diligencias correspondientes, determinará si hubo vulneraciones a los derechos de la adolescente por descuido o negligencia de sus progenitores. De establecerse alguna irregularidad, promoverá las acciones legales correspondientes para garantizar su protección.

Por su parte, el MP informó que la Fiscalía de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional, comenzó una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del caso, incluida la decisión de la familia de dar por fallecida a la adolescente sin acudir antes a un centro asistencial para confirmar su muerte.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer conclusiones sobre las circunstancias del caso.

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