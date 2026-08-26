PNC advierte sobre operaciones de pandillas en residenciales y llama a vecinos a denunciar

La Policía Nacional Civil (PNC) alertó este miércoles 26 de agosto sobre el uso de viviendas en condominios y residenciales por parte de estructuras criminales, que, según la institución, buscan evadir los controles policiales y utilizan esos inmuebles como centros de operaciones ilícitas y casas de seguridad.

En un comunicado, la PNC afirmó que la desarticulación de bandas criminales y pandillas en condominios y residenciales se ha convertido en un fenómeno recurrente.

Según la institución, la presión de los operativos en asentamientos y zonas vulnerables ha provocado que estas estructuras migren hacia sectores residenciales para intentar evadir los controles policiales.

La PNC señaló que los grupos criminales recurren a terceros, a quienes identifica como testaferros, con perfiles sin antecedentes penales o policiales, para alquilar o adquirir inmuebles.

“Una vez instalados, convierten las residencias en centros de operaciones ilícitas y casas de seguridad, alterando la tranquilidad y la seguridad del entorno residencial”, indicó la institución.

Movimientos inusuales

La Policía hizo un llamado a los vecinos de sectores residenciales para que denuncien movimientos inusuales, arrendamientos sospechosos, flujo constante de personas ajenas al sector o indicios de actividades anómalas.

De acuerdo con el comunicado, las denuncias pueden efectuarse en la Línea Antiextorsiones 1574 y en la Línea de Crime Stoppers 1561. Para emergencias, la PNC indicó que está disponible el número 110.

La institución también informó que los operativos policiales continuarán en el territorio nacional y solicitó a la población colaborar cuando circule por puestos de registro e inspección vehicular.

Además, pidió atender las señales de alto emitidas por los agentes y advirtió que intentar evadir o huir de un puesto de control puede desencadenar procedimientos de persecución y neutralización.

La Policía Nacional Civil informa: pic.twitter.com/wNi6J6aixD — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 26, 2026

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