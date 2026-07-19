PNC concluye Plan Seguridad Mundialista con 256 capturas y el decomiso de 617 armas de fuego

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 19 de julio que concluyó el Plan Seguridad Mundialista, implementado en todo el territorio nacional con motivo de las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, y aseguró que las acciones operativas finalizaron con resultados que incluyen 256 capturas, así como el decomiso de 617 armas de fuego.

Según la institución, el operativo se desarrolló entre el 11 de junio y el 19 de julio, período en el que se reforzó la presencia policial en rutas, plazas y zonas de alta concentración de personas para prevenir incidentes y accidentes de tránsito.

Como resultado de las acciones, la PNC reportó la captura de 220 pilotos sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, además de 36 personas detenidas por efectuar disparos al aire sin causa justificada, para un total de 256 capturas durante la ejecución del plan.

La institución también informó que durante el operativo fueron decomisadas 617 armas de fuego.

En su comunicado, la PNC indicó que las personas capturadas fueron puestas a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes para enfrentar los procesos legales respectivos.

Asimismo, la entidad reiteró que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas continúa siendo un factor asociado a siniestros viales y riñas, por lo que aseguró que las acciones de vigilancia y prevención continuarán como parte de los patrullajes habituales.

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