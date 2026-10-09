PNC confirma denuncias por extorsión en el Cenma y despliega agentes encubiertos para investigar los cobros

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que ha recibido denuncias por extorsión en la Central de Mayoreo (Cenma), ubicada en la zona 12 de Villa Nueva. Ante estos señalamientos, investigadores realizan recorridos encubiertos para identificar a los responsables de los cobros ilegales.

De acuerdo con información preliminar de la PNC, los presuntos extorsionistas podrían utilizar distintas modalidades para evadir los controles de seguridad, entre ellas, cobros de mano a mano o el envío de teléfonos celulares por medio de mujeres o menores de edad.

Las diligencias están a cargo de unidades de investigación criminal y de la División de Información Policial, cuyos agentes se desplazan sin uniforme para pasar desapercibidos mientras buscan establecer cómo se realizan estos cobros y quiénes estarían involucrados.

Las autoridades no proporcionaron más datos para no afectar las investigaciones. Además, hacen un llamado a los comerciantes para que denuncien estos hechos delictivos.

Debido a que el Cenma está bajo administración municipal, se solicitó una postura a la Municipalidad de Guatemala, pero aún no ha respondido.