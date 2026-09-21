PNC prepara resguardo para periodistas y actores políticos ante riesgos durante el proceso electoral

La Policía Nacional Civil (PNC) reforzó los protocolos de seguridad para resguardar a periodistas, integrantes de partidos políticos y ciudadanos durante el desarrollo del proceso electoral del 2027, ante hechos de violencia registrados recientemente en Guatemala y otros países de la región.

La institución informó que instruyó a las comisarías y unidades operativas del país para que brinden atención prioritaria, acompañamiento y resguardo a periodistas y medios de comunicación que cubran actividades relacionadas con la contienda electoral.

La medida se dio a conocer después del asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Perú, quien fue atacada a balazos el 19 de septiembre mientras participaba en una actividad de campaña en un mercado de Caraz. La Fiscalía peruana investiga el hecho como un presunto crimen por encargo y reportó tres sospechosos detenidos.

Aponte había denunciado amenazas contra su vida días antes del ataque. Además de ejercer el periodismo, participaba como candidata en las elecciones regionales peruanas previstas para octubre.

En su comunicado, la PNC de Guatemala hizo referencia al asesinato ocurrido en Perú y afirmó que, ante los recientes acontecimientos internacionales, reafirma su obligación de garantizar la seguridad de actores políticos, comunicadores y ciudadanos durante el proceso electoral.

Coordinación con el TSE y el Congreso

Como parte de las acciones preventivas, la PNC solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la Presidencia del Congreso de la República información sobre la programación de actividades políticas, principalmente las previstas en áreas consideradas de alto riesgo.

Según la institución, disponer anticipadamente de esa información permitirá organizar labores de inteligencia, patrullajes y seguridad perimetral.

La PNC también pidió a los comités ejecutivos y secretariados de los partidos políticos que comuniquen con anticipación a las comisarías las fechas y lugares de sus asambleas, mítines y recorridos públicos, con el propósito de establecer esquemas preventivos de protección y monitoreo.

La institución ya había planteado a principios de septiembre un plan de acompañamiento preventivo para las organizaciones políticas ante atentados, amenazas y enfrentamientos entre simpatizantes. En esa ocasión señaló que había identificado sectores de riesgo debido, entre otros factores, a la presencia de pandillas.

Protección para periodistas

Respecto de la prensa, la PNC indicó que las unidades policiales deberán garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio de la labor periodística durante la cobertura electoral.

La institución también exhortó a la población a denunciar situaciones inusuales o sospechosas en actividades políticas o en sus comunidades y recordó que están disponibles las líneas 110, para emergencias de la PNC; 1561, para denuncias anónimas, y 1574, para denuncias relacionadas con extorsiones y pandillas.

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