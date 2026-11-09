PNC vigila con drones tramos estratégicos de la metrópoli para prevenir delitos: dónde opera el plan piloto y cuándo concluirá

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PNC vigila con drones tramos estratégicos de la metrópoli para prevenir delitos: dónde opera el plan piloto y cuándo concluirá

La Policía Nacional Civil afirmó que monitorea en tiempo real algunas calles y avenidas del área metropolitana para prevenir hechos delictivos.

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PNC vigila con drones

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 9 de noviembre comenzó la vigilancia con drones en cinco sectores del área metropolitana para prevenir actos delictivos.

Añadió que este plan piloto estará vigente hasta fin de año en tramos estratégicos.

Según la PNC, la estrategia permitirá monitorear en tiempo real calles y avenidas para prevenir asaltos cometidos por personas que se movilizan en motocicletas, así como ataques armados.

Explicó que, ante cualquier situación sospechosa, los operadores de drones coordinarán de inmediato con los agentes desplegados en tierra para atender hechos delictivos.

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Agentes de la División de Operaciones Conjuntas y de la Comisaría 14 realizan recorridos de monitoreo desde El Trébol hacia el sector de El Tecolote y la calzada San Juan, zona 7, añadió.

La PNC indicó que utiliza estos dispositivos para detectar posibles situaciones de riesgo y comunicar de inmediato su ubicación a los agentes desplegados en tierra, quienes acudirán para atender cualquier emergencia o requerimiento policial.

Los recorridos de monitoreo también se efectúan desde El Trébol hacia el sector conocido como El Molino y el kilómetro 14, en dirección a la calzada Roosevelt, zona 7.

Para leer más: Ataques contra Solórzano Foppa y Portillo exponen debilidades en seguridad en antesala electoral, afirman analistas

El plan fue presentado durante una mesa de trabajo en la Dirección General de la PNC, con la participación de distintas unidades especializadas y operativas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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