PNC vigila con drones tramos estratégicos de la metrópoli para prevenir delitos: dónde opera el plan piloto y cuándo concluirá

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 9 de noviembre comenzó la vigilancia con drones en cinco sectores del área metropolitana para prevenir actos delictivos.

Añadió que este plan piloto estará vigente hasta fin de año en tramos estratégicos.

Según la PNC, la estrategia permitirá monitorear en tiempo real calles y avenidas para prevenir asaltos cometidos por personas que se movilizan en motocicletas, así como ataques armados.

Explicó que, ante cualquier situación sospechosa, los operadores de drones coordinarán de inmediato con los agentes desplegados en tierra para atender hechos delictivos.

Agentes de la División de Operaciones Conjuntas y de la Comisaría 14 realizan recorridos de monitoreo desde El Trébol hacia el sector de El Tecolote y la calzada San Juan, zona 7, añadió.

La PNC indicó que utiliza estos dispositivos para detectar posibles situaciones de riesgo y comunicar de inmediato su ubicación a los agentes desplegados en tierra, quienes acudirán para atender cualquier emergencia o requerimiento policial.

Los recorridos de monitoreo también se efectúan desde El Trébol hacia el sector conocido como El Molino y el kilómetro 14, en dirección a la calzada Roosevelt, zona 7.

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El plan fue presentado durante una mesa de trabajo en la Dirección General de la PNC, con la participación de distintas unidades especializadas y operativas.

PNC amplía vigilancia aérea con drones en sectores de la calzada Roosevelt También en otras áreas hay #DronesPNC vigilando como parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad ciudadana. https://t.co/aAVQiCZU5J — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 9, 2026

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