Pobladores retienen a fiscales del MP y agentes de la PNC en Quiché y exigen liberar a dos capturados

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles 28 de octubre que pobladores de Chichicastenango, Quiché, mantienen retenidos a fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaban en un operativo en esa localidad.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió en Camanchaj, Chichicastenango, donde líderes comunitarios exigen la liberación de dos personas capturadas y la devolución de mercadería incautada durante las diligencias.

Medios locales señalan que el operativo estaría relacionado con el combate al contrabando, aunque las autoridades no han confirmado el motivo de las diligencias ni las circunstancias en las que se produjeron las capturas.

Los reportes preliminares indican que entre las personas retenidas se encuentran tres fiscales del MP, tres trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, seis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y 80 agentes de la PNC. Además, indican que una unidad policial habría sido dañada por los inconformes.

Sin embargo, las autoridades únicamente han confirmado la retención de personal fiscal y policial, sin precisar cuántos de sus integrantes permanecen en el lugar. Tampoco se ha confirmado oficialmente la presencia de trabajadores de Salud y de la SAT entre los retenidos.

El MP informó que realiza las diligencias correspondientes para garantizar el bienestar de su personal y de los agentes policiales involucrados.

La institución agregó que proporcionará información adicional, de ser necesario, cuando concluyan las diligencias.

Por su parte, la PNC no ha proporcionado detalles sobre los incidentes ni sobre las acciones que se desarrollan para resolver la situación.

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