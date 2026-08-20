Prohíben paso de transporte pesado por puente del Anillo Periférico debido a daños estructurales

El transporte pesado tiene prohibido circular sobre el puente del Anillo Periférico que conecta con la calzada Raúl Aguilar Batres, luego de que una inspección de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) detectara daños estructurales severos.

Los pilotos de transporte pesado que circulan por la CA-9 deben continuar hacia la calzada Raúl Aguilar Batres y llegar a El Trébol para efectuar el retorno, según información de las autoridades de tránsito. También pueden continuar hacia la avenida Bolívar o retornar al sur.

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que la restricción fue dispuesta por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

“Queda prohibido incorporarse hacia el Anillo Periférico en la 29 calle calzada Raúl Aguilar Batres. De esta coordinación ya tiene conocimiento la PMT de Guatemala y se coordina con la PMT de Villa Nueva. Es importante tomar en cuenta que esta información la ha brindado el Ministerio de Comunicaciones, por lo tanto, queda terminantemente prohibido para el transporte pesado circular en el puente del Anillo Periférico que conecta con la calzada Raúl Aguilar Batres”, dijo Santos.

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) también comenzó a desviar el transporte pesado para impedir que utilice el puente.

Héctor Flores, gerente de Emetra, explicó que se coordinó con la PMT de Villa Nueva para encauzar los vehículos pesados hacia El Trébol, donde pueden efectuar la maniobra para retornar en dirección al sur.

“Ahora que nosotros mismos restringimos ese paso, entonces ahorita tienen que irse sobre el Aguilar Batres hasta el puente del Trébol para hacer esa maniobra ahí adelante y a venirse de regreso -hacia el sur-. Eso es lo que está ahorita”, explicó Flores.

Vehículos livianos pueden circular

La restricción no impide, hasta ahora, la circulación de vehículos livianos. Flores indicó que estos pueden utilizar el puente, aunque deben desplazarse por el carril izquierdo.

“Lo que nos informaron hasta el día de ayer es que el vehículo liviano sí podía circular, sólo que en el carril izquierdo”, afirmó.

El gerente de Emetra también aseguró que el retorno continuará habilitado para estos vehículos.

“No, para vehículo liviano va a continuar utilizándose”, respondió Flores al ser consultado sobre un posible cierre total del retorno.

No hay plazo para la restricción

Las autoridades no han informado por cuánto tiempo estará prohibido el paso del transporte pesado sobre el puente.

Flores indicó que todavía no se cuenta con conclusiones técnicas que permitan establecer la duración de la medida.

“Todavía no, porque ellos no han sacado nada de conclusión, digamos”, respondió al ser consultado sobre el plazo de la restricción.

Según el funcionario, el equipo técnico del CIV efectuaría una evaluación para determinar las acciones que deberán tomarse en la estructura. Hasta el momento de la entrevista, Emetra no había recibido información sobre los resultados.

Conred detecta daños severos

La restricción se adoptó después de una inspección visual de la Conred, en la cual fueron identificadas grietas, fisuras, filtraciones, pérdida del recubrimiento de concreto, exposición del acero de refuerzo y signos aparentes de corrosión y deterioro en distintos elementos de la estructura.

La Conred calificó las afectaciones como severas y recomendó limitar de inmediato el tránsito y el paso del transporte pesado por la sección afectada.

La institución aclaró que, debido a que se trató de una inspección visual, todavía no es posible determinar la capacidad estructural residual del puente ni el grado exacto de afectación.

Por esa razón, recomendó efectuar una evaluación estructural detallada, a cargo de profesionales especializados y con ensayos de campo y laboratorio, para determinar el estado del concreto, el grado de corrosión del acero y las condiciones generales de la estructura.

También pidió establecer las causas del deterioro, principalmente las relacionadas con humedad, filtraciones y deficiencias en el manejo y evacuación del agua, así como definir las reparaciones, rehabilitación o reforzamiento que correspondan.

Marca distancia

Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) afirmó que no ha ordenado ni recomendado restringir el paso del transporte pesado por el puente del Anillo Periférico y señaló que la decisión fue tomada por Emetra, con base en recomendaciones técnicas de la Conred.

La cartera indicó que se encuentra a la espera de los resultados de la evaluación técnica del puente, la cual ya fue efectuada. Con base en el informe se definirán las medidas que correspondan.

“En ese sentido, la decisión de EMETRA de limitar la circulación se sustenta en las recomendaciones técnicas de CONRED, y no en una instrucción del CIV, ya que hasta la fecha esta cartera no ha recomendado ningún tipo de restricción”, afirmó el ministerio.

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