Protestas en Guatemala: Cuáles puntos podrían resultar afectados por las manifestaciones del 24 de julio

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala prevé complicaciones en la circulación vehicular este viernes 24 de julio debido a marchas, caravanas y concentraciones convocadas por distintas organizaciones en rechazo al incremento en el precio de los combustibles, que en algunos casos ya supera los Q43 por galón.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que las autoridades de tránsito mantienen un monitoreo constante de las convocatorias difundidas en redes sociales y recomendaron a los automovilistas extremar las precauciones desde las primeras horas del día.

Según Montejo, se espera mayor impacto en la movilidad a partir de las 7 horas en las conexiones de la ruta al Pacífico con la calzada Aguilar Batres, la calzada Roosevelt, desde el Molino de las Flores hacia el Trébol, así como en el tramo comprendido entre el Trébol y la avenida Bolívar.

Añadió que la situación podría complicarse aún más desde las 10 horas en el Centro Histórico, donde, de acuerdo con la información recopilada por la PMT, podrían desarrollarse concentraciones frente al Congreso de la República, Casa Presidencial y el Palacio Nacional de la Cultura.

El portavoz indicó que la PMT mantendrá información constante sobre el desarrollo de las movilizaciones y las rutas afectadas, además de orientar a los conductores sobre vías alternas para reducir los congestionamientos.

Entre las rutas recomendadas figuran la calzada San Juan, el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal, el tramo vehicular de la colonia Las Charcas, la avenida Petapa, la calzada Atanasio Tzul, la 20 calle de la zona 10, el bulevar Los Próceres, la ruta al Atlántico, la calzada La Paz, el bulevar Austriaco, la avenida Elena y la avenida del Cementerio.

Las manifestaciones surgen en medio del incremento sostenido en los precios de los combustibles registrado durante las últimas semanas.

Según el más reciente monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el área metropolitana el galón de gasolina superior se cotiza en promedio a Q41.07 en modalidad de autoservicio y a Q42.10 en servicio completo.

La gasolina regular registra un precio promedio de Q40.07 en autoservicio y de Q41.08 en servicio completo.

En tanto, el diésel alcanza un promedio de Q42.26 por galón en autoservicio y de Q43.19 en servicio completo, con lo que supera los Q43 en algunas estaciones de servicio.

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