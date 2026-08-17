¿Puede caer granizo esta semana en Guatemala? Insivumeh explica las condiciones que podrían favorecerlo

El paso de las ondas del este números 29 y 30 favorecerá durante esta semana el incremento de nublados y lluvias en Guatemala, además de condiciones para el desarrollo de tormentas locales severas, informó este lunes 17 de agosto el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La onda del este número 29 podría afectar el territorio nacional entre martes y miércoles, mientras que la número 30 tendría influencia durante el fin de semana, según explicó Jorge Chinchilla, pronosticador meteorológico del Insivumeh.

Ambos fenómenos favorecerán los nublados y las lluvias mientras ingresen y se desplacen por el país. Aunque las precipitaciones podrían registrarse en todo el territorio, se prevé que tengan mayor presencia del sur al centro.

Chinchilla explicó que en días anteriores el ingreso de humedad desde el Caribe ha favorecido las lluvias principalmente hacia el norte del territorio. Sin embargo, las ondas del este suelen propiciar precipitaciones del sur hacia el centro del país.

“Las dos continuarían promoviendo los nublados y lluvias, por lo menos durante los días en que estén ingresando y saliendo del país”, explicó el pronosticador.

Tormentas severas y granizo

La inestabilidad atmosférica y la humedad asociadas con estos sistemas también pueden favorecer el desarrollo de tormentas locales severas, con lluvias intensas, fuertes vientos y actividad eléctrica.

Chinchilla indicó que en algunos lugares también existe la posibilidad de caída de granizo, principalmente en sectores montañosos o volcánicos.

“Si es granizo, sí se puede presentar, debido a que recordemos que son tormentas locales severas, ya que se pueden generar debido a la inestabilidad y a la humedad que se presenta”, afirmó.

El meteorólogo añadió que estas condiciones son habituales en esta época debido, entre otros factores, a las altas temperaturas que todavía se registran en distintos puntos.

Las tormentas tendrán mayor presencia durante la tarde y noche en áreas montañosas o volcánicas, principalmente del sur al centro del país, aunque las lluvias pueden presentarse en el resto del territorio después del mediodía.

Temperaturas podrían disminuir

El aumento de los nublados y las lluvias también podría ocasionar un descenso de las temperaturas entre martes y miércoles, después de varios días con registros elevados.

Chinchilla señaló que, durante los períodos con abundante nubosidad y lluvia, se esperan temperaturas más suaves.

En cuanto a la posibilidad de escarcha, el pronosticador explicó que es difícil que ocurra en estas fechas debido a las temperaturas altas. No obstante, algunos sectores de Occidente podrían registrar temperaturas más frescas durante el amanecer debido a la altitud y al ambiente seco.

El Insivumeh mantiene el monitoreo de las ondas del este y de las condiciones que estas podrían generar durante su desplazamiento por el territorio nacional.

Ante la posibilidad de lluvias intensas, fuertes vientos, actividad eléctrica y granizo en algunos sectores, se recomienda tomar precauciones y mantenerse atento a los pronósticos y avisos oficiales.

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