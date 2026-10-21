¿Qué pasó con la energía eléctrica en Xela? EEMQ explica por qué vecinos estuvieron casi seis horas sin servicio

Vecinos de distintos sectores de Quetzaltenango se quejaron este miércoles 21 de octubre por la falta de energía eléctrica durante casi seis horas, situación que afectó sus actividades cotidianas. Ante las molestias de los usuarios, la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) explicó las razones de la prolongada interrupción y aseguró que el servicio ya fue restablecido en un 100%.

Según la EEMQ, el problema comenzó cuando un árbol cayó sobre las líneas de distribución eléctrica y provocó daños en la infraestructura. Aunque las cuadrillas municipales concluyeron las reparaciones a las 9 horas, el suministro no pudo restablecerse de inmediato debido a los protocolos de seguridad que debían cumplirse en coordinación con Energuate.

La empresa municipal explicó que sus líneas eléctricas colindan con la red de media tensión de Energuate en el sector afectado, por lo que era necesario esperar a que el personal de la distribuidora privada concluyera sus trabajos antes de restablecer el servicio.

De acuerdo con la EEMQ, las normas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y los protocolos de seguridad impiden energizar las líneas mientras haya trabajadores efectuando maniobras en el área compartida, debido al riesgo de descargas eléctricas y daños en los aparatos de los usuarios.

La EEMQ detalló que, a las 13.48 horas, después de recibir la primera autorización técnica, restableció el suministro en los ramales Xela IV, V y VI.

Posteriormente, a las 14.49 horas, luego de que se confirmó que el personal de Energuate había concluido sus labores y abandonado el área de trabajo, se habilitó el ramal Xela III.

Por su parte, Maynor Amésquita, de Comunicación de Energuate, señaló que la EEMQ energizó sus líneas aproximadamente a las 14.30 horas.

La empresa municipal aseguró que el suministro quedó normalizado y estable en todos los ramales de distribución, con lo que se restableció el servicio al 100%.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.