Registro sanitario de medicamentos mantiene la burocracia pese a la digitalización, afirman empresarios

Los representantes de las cámaras de Industria y de Comercio, así como de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), coincidieron en que la simplificación de trámites del Ministerio de Salud para el registro sanitario de medicamentos y productos afines es solo una digitalización de los documentos que antes se llenaban en papel.

Durante una reunión de trabajo, este 9 de julio, con la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso de la República, las instituciones expusieron que la burocracia para la obtención de registros y permisos continúa y que los tiempos no han disminuido, pues aún persiste la necesidad de realizar pagos en los bancos del sistema y hacer largas filas en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines para presentar documentos.

Además, indicaron que la plataforma que utiliza el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines para realizar los procesos no es amigable para el usuario y que solicita requisitos desactualizados o documentos que no competen al Ministerio de Salud, sino a instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Hay recursos

El diputado César Rodas calificó de "vergonzoso" que el Ministerio de Salud no tenga una plataforma funcional cuando dispone de Q10.9 millones de presupuesto destinados al área de informática.

Por ello, los representantes de las cámaras empresariales y de Fedefarma solicitaron a los diputados que integran la comisión, al Ministerio de Economía, al Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) que mejoren los sistemas desde la perspectiva del usuario, lo que facilitaría los trámites para productos nuevos, renovaciones y homologaciones, además de eliminar obstáculos para las importaciones.

"Los más interesados en la simplificación somos los usuarios, porque queremos trámites ágiles, trazables y transparentes para que no haya beneficios para unos en detrimento de otros", indicó la representante de Fedefarma.

Pronacom señaló que ha dado acompañamiento a los ministerios para la simplificación de trámites y que, de unos 300 procedimientos que Salud tenía, estos se redujeron a 175. Añadió que también ha apoyado la implementación de una ventanilla única para centralizar procesos; sin embargo, esta aún está en desarrollo.

Las autoridades del Ministerio de Salud estaban citadas a la reunión, pero no acudieron, por lo que Ronald Portillo, quien preside la comisión, pidió a la Contraloría General de Cuentas establecer la ruta legal contra la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud por no haber dado cumplimiento a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto 5-2021).

Agregó que siguen los casos de burocracia en dicha dirección para agilizar los trámites de medicamentos, como los homologados, lo que afecta directamente a los consumidores guatemaltecos, quienes compran "las medicinas más caras de la región".

En una entrevista publicada por Prensa Libre el pasado 29 de junio, Édgar González, viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, indicó que el sector regulado se resistía a utilizar plataformas digitales, como SIAMED-WEB, para realizar los trámites y que, de hacerlo, la acumulación de registros sanitarios disminuiría.