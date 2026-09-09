Río Pinula sigue derribando viviendas y mantiene bajo amenaza a familias de Villa Hermosa

La fuerza del río Pinula sigue derribando viviendas en los sectores 2 y 4 de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, donde familias sacan sus pertenencias y dejan sus casas ante el riesgo de nuevos colapsos y el avance de la erosión.

Una vivienda cayó completa al río el pasado fin de semana, según documentaron los habitantes del sector. Sus propietarios quedaron sin el inmueble mientras otros vecinos comenzaron a sacar sus pertenencias de casas que consideran amenazadas.

Los habitantes relataron que los derrumbes se han repetido y que durante la noche del pasado martes volvieron a escuchar el estruendo provocado por el colapso de estructuras. Algunos han abandonado sus casas, otros han trasladado sus pertenencias y hay quienes, al no tener adónde ir, han permanecido en la calle.

German Amílcar Galicia, uno de los vecinos afectados, describió el temor que provocó uno de los últimos derrumbes.

“Sí, muy tremendo el susto, porque se pensó que era un terremoto, un temblor fuerte”, relató.

Galicia explicó que los propios vecinos ayudaron a una mujer a salir del lugar y trasladarse a otra vivienda. También aseguró que uno de los afectados sacó sus muebles y otras pertenencias a la calle.

“Todo el mundo está aquí, pues, muy intenso, muy temeroso de que esto continúe y llegue hasta el puente de la calle principal”, afirmó.

El temor no se limita a perder más viviendas. Los vecinos advierten de que los daños se aproximan a una calle del sector y temen quedar incomunicados si el deterioro continúa.

Armando Chiguichón vive a unos 30 metros del río. Mientras observa lo que ocurre con las viviendas de sus vecinos, reconoce que teme que su casa también resulte afectada.

“Ahorita yo estoy muy preocupado. Mi vivienda se encuentra a unos escasos 30 metros del río. Yo estoy preocupado, y lo que necesito es de que, en realidad, alguien tome cartas en el asunto”, dijo.

Chiguichón pidió apoyo para las familias que permanecen en el área y aseguró que la preocupación aumenta porque todavía hay personas cuyas viviendas están en riesgo.

“La verdad, es una experiencia muy dura. Yo sé que, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué penas están pasando ellos ahorita? ¿En dónde están viviendo? No sabría decirle”, expresó.

Un problema de años

Luis Santizo, presidente del Comité de Emergencia del río Pinula, afirmó que el problema no es nuevo y que los vecinos han participado en reuniones con distintas autoridades para buscar una solución.

Santizo calcula que unas 300 viviendas han sido afectadas desde que comenzó el problema en el sector.

“Ahorita van como, exagerando les voy a decir, 300 casas caídas desde que comenzó el problema”, manifestó.

Según Santizo, se han efectuado trabajos en el río a lo largo de los años, pero estos no han resuelto el problema. También aseguró que los vecinos han solicitado reiteradamente una intervención de las autoridades.

“El sufrimiento de la gente, los gritos, señores, ustedes no lo han vivido, nosotros sí lo hemos vivido”, afirmó.

Conred confirma reporte de vivienda colapsada

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que da seguimiento a la emergencia en Villa Hermosa I y confirmó que recibió el reporte del colapso de una vivienda. Sin embargo, señalaron que aún se está verificando la información, ya que los vecinos dicen que son más inmuebles con daños.

Recuento de daños

Valeria Urizar, vocera de Conred, informó que durante la época de lluvias del 2026 el Sistema Conred ha atendido 1,500 emergencias en el país, con 194 mil 151 personas afectadas, equivalentes a 38 mil 222 familias. Alta Verapaz registra 443 emergencias; Izabal, 142, y Guatemala, 109, según el consolidado divulgado por la institución.

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