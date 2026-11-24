Alrededor de 70 trabajadores del Parque Nacional Tikal, en Petén, participaron este martes 24 de noviembre en un simulacro de incendio en el que pusieron en práctica los procedimientos de evacuación y respuesta ante una emergencia en el área protegida.

El ejercicio fue coordinado por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) y la administración del parque, con la participación de personal técnico y administrativo.

De acuerdo con la Conred, el simulacro planteó un escenario en el que las altas temperaturas registradas en Petén provocaban un incendio en un sector cercano a las instalaciones administrativas y al parqueo de buses.

Ante la emergencia simulada, los trabajadores activaron los mecanismos de alerta, comunicación y evacuación establecidos para atender este tipo de incidentes.

Durante el ejercicio se puso a prueba el Plan de Evacuación del Parque Nacional Tikal y se evaluaron la capacidad de reacción del personal, los tiempos de evacuación y el cumplimiento de los protocolos de emergencia.

Evalúan respuesta ante incendios

El simulacro también permitió evaluar la coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Conred, los mecanismos de comunicación y la disponibilidad de recursos para atender una emergencia.

El ejercicio incluyó entre sus procedimientos la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) municipal, según los lineamientos del Plan Nacional de Respuesta (PNR).

Uno de los objetivos de la actividad fue detectar posibles deficiencias en los procedimientos de emergencia y mejorar los planes de preparación y respuesta en los ámbitos institucional, comunitario y familiar.

La actividad formó parte de las acciones impulsadas por la Comisión Departamental de Incendios y de las relacionadas con el distintivo de calidad Sello Q.

Según la Conred, estos ejercicios buscan reducir los riesgos asociados con los incendios y otras emergencias en áreas protegidas, resguardar la vida de las personas y contribuir a la conservación del patrimonio natural.