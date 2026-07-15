Socavamiento mantiene restringido el paso y un carril inestable hacia Antigua Guatemala

Los daños ocasionados por un socavamiento registrado el pasado martes en la ruta alterna entre La Antigua Guatemala y San Bartolomé Milpas Altas persisten, y aunque un carril permanece habilitado para el paso de vehículos livianos, este continúa inestable debido a la saturación del suelo provocada por las lluvias.

El socavamiento afecta el kilómetro 33.5 de la ruta RD-SAC-10-2, en el sector conocido como La Cumbre.

Según una publicación de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, en ese lugar personal de la Dirección General de Caminos, por medio de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), construía un muro de gaviones para atender un socavamiento anterior. Sin embargo, las lluvias de las últimas horas y las condiciones del terreno ocasionaron un nuevo colapso en parte de la carretera.

Debido a la inestabilidad del carril habilitado, se coordinó con las municipalidades de San Bartolomé Milpas Altas y La Antigua Guatemala la restricción del paso para el transporte pesado, por lo que únicamente pueden circular vehículos livianos.

La Gobernación Departamental informó que solicitó la intervención inmediata del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

El CIV informó que Covial ya interviene el muro para estabilizar el terreno.

"Ayer, en la madrugada, ocurrió esta situación, por lo que la empresa refuerza la señalización y retoma los trabajos para finalizar el muro", indicó una fuente del CIV.

Además, añadió que desde el pasado martes la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas restringió el paso del transporte pesado en el sector.

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