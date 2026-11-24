El sector privado presentó este martes 24 de noviembre la Plataforma Virtual de Respuesta a Emergencias Humanitarias, una herramienta que busca agilizar la movilización de recursos empresariales y mejorar la coordinación entre los sectores involucrados en la atención de desastres en Guatemala.

La iniciativa busca incorporar los recursos y las capacidades de las empresas a las labores de preparación y atención de emergencias del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a fin de responder oportunamente a las necesidades de la población afectada.

De acuerdo con la Conred, la herramienta tecnológica busca facilitar la planificación, la toma de decisiones y la movilización oportuna de recursos empresariales ante situaciones de emergencia.

La plataforma fue presentada en la sede del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), con la participación de Michelle Alvarado, secretaria ejecutiva en funciones de la Conred, y representantes del sector privado.

¿Cómo contribuirá la plataforma a la atención de emergencias?

La utilidad de una herramienta de este tipo radica en la posibilidad de coordinar los recursos disponibles y orientar los esfuerzos de asistencia según las necesidades de las comunidades afectadas.

Entre los objetivos de la plataforma figuran:

Facilitar la coordinación entre instituciones públicas, empresas y organismos de cooperación internacional

Integrar los recursos y las capacidades del sector empresarial a las labores de atención de emergencias

Mejorar la planificación y la toma de decisiones ante desastres

Orientar la ayuda humanitaria según las necesidades de la población afectada

¿Cómo podrán participar las empresas?

Aunque la iniciativa busca ampliar la participación empresarial en la atención de desastres, la información divulgada por la Conred no detalla las funciones específicas de la plataforma ni los mecanismos mediante los cuales las empresas podrán participar.