Insivumeh registra temblor de magnitud 5.2 este 10 de noviembre en Guatemala  

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Insivumeh registra temblor de magnitud 5.2 este 10 de noviembre en Guatemala  

Insivumeh reporta temblor en Guatemala este martes 10 de noviembre. Sismo fue sensible en varios puntos.

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TEMBLOR 10 NOVIEMBRE 2026

Mapa muestra epicentro del temblor en Guatemala este 10 de noviembre. (Foto Prensa Libre: imagen Insivumeh)

El Insivumeh informó que este martes 10 de noviembre se registró en Guatemala un temblor de magnitud 5.2.

El sismo ocurrió a las 8.54 horas, con epicentro en el océano Pacífico y profundidad de 30 kilómetros.

El temblor ha sido sensible en varios puntos del territorio nacional.

Internautas han reportado sensible el sismo en Chimaltenango, Mixco y Villa Canales, entre otros puntos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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