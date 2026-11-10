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Insivumeh registra temblor de magnitud 5.2 este 10 de noviembre en Guatemala
Insivumeh reporta temblor en Guatemala este martes 10 de noviembre. Sismo fue sensible en varios puntos.
Mapa muestra epicentro del temblor en Guatemala este 10 de noviembre. (Foto Prensa Libre: imagen Insivumeh)
El Insivumeh informó que este martes 10 de noviembre se registró en Guatemala un temblor de magnitud 5.2.
El sismo ocurrió a las 8.54 horas, con epicentro en el océano Pacífico y profundidad de 30 kilómetros.
El temblor ha sido sensible en varios puntos del territorio nacional.
Internautas han reportado sensible el sismo en Chimaltenango, Mixco y Villa Canales, entre otros puntos.
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