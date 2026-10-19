Comunitario
Temblor de magnitud 5.1 se registra en Guatemala este 19 de octubre
La Conred y el Insivumeh reportan un temblor de magnitud 5.1 registrado este lunes 19 de octubre en Guatemala.
Un temblor de magnitud 5.1 fue registrado la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026 en el territorio guatemalteco.
Según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) el temblor se registró a las 8:47 horas locales.
El epicentro del sismo se registró en Suchitepéquez.
El temblor fue reportado sensible en varios puntos de la capital.
Autoridades efectúan monitoreos para establecer si se registraron personas heridas o daños en infraestructura.
*Información en desarrollo.
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