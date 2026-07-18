Temblor en Guatemala: Informe del Insivumeh confirma seis deslizamientos tras potente sismo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el sismo de magnitud 7.4, registrado la mañana del viernes 17 de julio frente a las costas de Chiapas, México, provocó al menos seis movimientos de tierra en masa o deslizamientos en el occidente de Guatemala.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Sección de Sismología del Departamento de Geofísica, los deslizamientos ocurrieron en cuatro puntos del departamento de San Marcos, uno en Quetzaltenango y uno en Sololá.

El informe señala que estos datos son preliminares y forman parte de la evaluación de los efectos generados por el temblor, cuyo epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a Chiapas, México, a una profundidad de 18 kilómetros.

El movimiento telúrico también originó una secuencia de réplicas y una amenaza de tsunami para las costas del Pacífico guatemalteco, la cual posteriormente fue descartada.

Los deslizamientos fueron consignados en el apartado "Movimientos en Masa" del documento técnico, donde el Insivumeh precisa la ubicación de los eventos mediante un mapa elaborado con información recopilada tras el sismo.

Se consultó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para conocer si, tras la identificación de estos seis deslizamientos por parte del Insivumeh, se activaron medidas preventivas en las áreas afectadas.

Entre las consultas planteadas a la institución figuran si se realizó la identificación de comunidades en riesgo, la elaboración o activación de planes de evacuación, evacuaciones preventivas, recomendaciones dirigidas a la población y la evaluación de rutas que podrían quedar bloqueadas o colapsadas debido a nuevos deslizamientos. La Conred aún no respondido a las consultas.

Según el Insivumeh, la actividad sísmica continúa en la región epicentral debido a las réplicas asociadas al evento principal, por lo que mantiene la vigilancia permanente y recomienda a la población mantenerse informada únicamente por medio de fuentes oficiales.

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