Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta tres sismos este domingo 25 de octubre

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Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta tres sismos este domingo 25 de octubre

El Insivumeh informó sobre tres temblores registrados este domingo y detalló la ubicación de sus epicentros.

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TEMBLOR EN GUATEMALA 25 OCTUBRE 2026

Sismo con epicentro en Santa Rosa quedó registrado este 25 de octubre en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen del Insivumeh)

Los registros del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dan cuenta de que, durante las primeras horas de este domingo 25 de octubre, se han registrado tres temblores.

Según la información, a las 2.06 horas ocurrió un sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 12 kilómetros y epicentro en el océano Pacífico.

A las 5.47 horas se registró otro movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3, con epicentro en Santa Rosa y una profundidad de cuatro kilómetros.

La actividad sísmica ha continuado, ya que a las 7.45 horas el Insivumeh informó de un sismo de magnitud 3.7, cuyo epicentro se localizó frente a las costas del Pacífico mexicano, a una profundidad de 62 kilómetros.

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De acuerdo con el reporte, en las últimas 24 horas se han registrado 30 sismos, de los cuales dos han sido sensibles.

En lo que va del 2026, el Insivumeh contabiliza 6 mil 918 temblores, de los cuales 159 han sido sensibles.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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