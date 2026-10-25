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Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta tres sismos este domingo 25 de octubre
El Insivumeh informó sobre tres temblores registrados este domingo y detalló la ubicación de sus epicentros.
Sismo con epicentro en Santa Rosa quedó registrado este 25 de octubre en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen del Insivumeh)
Los registros del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dan cuenta de que, durante las primeras horas de este domingo 25 de octubre, se han registrado tres temblores.
Según la información, a las 2.06 horas ocurrió un sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 12 kilómetros y epicentro en el océano Pacífico.
A las 5.47 horas se registró otro movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3, con epicentro en Santa Rosa y una profundidad de cuatro kilómetros.
La actividad sísmica ha continuado, ya que a las 7.45 horas el Insivumeh informó de un sismo de magnitud 3.7, cuyo epicentro se localizó frente a las costas del Pacífico mexicano, a una profundidad de 62 kilómetros.
De acuerdo con el reporte, en las últimas 24 horas se han registrado 30 sismos, de los cuales dos han sido sensibles.
En lo que va del 2026, el Insivumeh contabiliza 6 mil 918 temblores, de los cuales 159 han sido sensibles.
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