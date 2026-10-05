“Todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad”: tres historias de recuperación de adicciones en Guatemala

Años de consumo de alcohol y drogas, distanciamiento de sus familias, oportunidades perdidas y una vida que quieren reconstruir forman parte de la lucha de tres hombres que ahora atraviesan un proceso de recuperación de las adicciones.

Sus historias muestran un camino marcado por el esfuerzo de mantenerse alejados del consumo, recuperar los vínculos con sus hijos y familiares y retomar los proyectos que dejaron atrás.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, fueron presentados los testimonios de Danilo Pérez, Sergio Chavarría y Danilo Gómez, tres hombres que atraviesan distintas etapas de recuperación de las adicciones y buscan reconstruir sus relaciones familiares y retomar sus proyectos personales.

El reportaje también expuso el trabajo de Ministerios Más que Vencedores, que dispone de seis casas de atención, incluida una inaugurada en Villa Nueva para mujeres.

Según la información divulgada, el tratamiento tiene una cuota mensual de Q1,800, aunque también se brinda ayuda a personas que carecen de recursos económicos o respaldo familiar.

Tres historias marcadas por las adicciones y la recuperación

Danilo Pérez conoció la vida en la calle cuando tenía 12 años. Según el reportaje presentado en Impacto Directo, fue apartado de su hogar y durante más de una década enfrentó hambre, desamparo y problemas de adicción. A los 25 años, y después de un mes de haber ingresado a un proceso de rehabilitación, comenzaba una etapa descrita en el reportaje como de restauración personal. Entre sus objetivos están convertirse en cocinero, volver a encontrar a su familia y asumir la responsabilidad sobre su hijo de cinco años.

Después de vivir en la calle desde los 12 años y enfrentar más de una década de dificultades y adicciones, busca reconstruir su vida, reencontrarse con su familia y asumir la responsabilidad sobre su hijo. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Sergio Chavarría, de 49 años, pasó más de 30 años vinculado al consumo de sustancias y había intentado rehabilitarse anteriormente. Según su testimonio, algunos de esos intentos estuvieron acompañados de experiencias de maltrato y tortura. Ahora busca recuperar la relación con su hija, de 22 años, a quien, según relató, lleva 11 años sin ver.

Tras más de 30 años de consumo y varios intentos de rehabilitación, busca recuperar la relación con su hija, a quien lleva 11 años sin ver. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Danilo Gómez, de 36 años, relató que el consumo de alcohol y drogas le hizo perder oportunidades personales. Después de ocho meses en recuperación, se prepara para regresar a su hogar y retomar su papel como padre de dos niños.

Luego de perder oportunidades a causa del consumo de alcohol y drogas, se prepara para regresar a su hogar y retomar su papel como padre de dos niños. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Los tres casos tienen un elemento en común: además de abandonar el consumo, sus procesos están relacionados con la reconstrucción de los vínculos familiares, la recuperación personal y la posibilidad de retomar proyectos que quedaron interrumpidos.

Seis casas de atención y un espacio destinado a mujeres

El reportaje también abordó el trabajo de Ministerios Más que Vencedores, organización que dispone actualmente de seis casas de transformación. La más reciente fue inaugurada en Villa Nueva y está destinada a atender a mujeres con problemas relacionados con el alcohol y otras sustancias.

Harry Galindo, fundador de Vencedores del Alcoholismo, explicó durante el reportaje el trabajo que se desarrolla con las personas que buscan recuperarse de las adicciones. Lily de Galindo, directora de Vencedoras del Alcoholismo, se refirió a la atención que se brindará en la nueva casa para mujeres: “Ahí vamos a trabajar con más mujeres, se les va a dar palabra, se van a desintoxicar”.

Según la información divulgada en el programa, las casas solicitan una cuota mensual de Q1,800, aunque también reciben, mediante ayuda, a personas que carecen de recursos económicos o respaldo familiar. Para obtener información sobre los programas de atención, la organización proporcionó el número 4387-6659.

Panel aborda rehabilitación, consumo y reinserción

Después de conocer los testimonios, el análisis de Impacto Directo abordó las consecuencias personales, familiares y sociales asociadas a las adicciones, así como la importancia de la rehabilitación. “Todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad”, se expresó durante el programa al referirse a los tres casos. También se planteó que el proceso de recuperación debe atender aspectos físicos, mentales y espirituales que permitan a las personas recuperar su autoestima y reincorporarse a sus actividades familiares y productivas.

Los participantes también se refirieron a la presión social alrededor del consumo de alcohol, particularmente entre los jóvenes, y señalaron que beber se ha normalizado en determinados espacios. Durante el análisis se mencionaron expresiones utilizadas para presionar a otras personas a consumir y se defendió la posibilidad de participar en actividades sociales sin beber ni caer en excesos. “Sí se puede vivir sin consumir licor alcohólico”, afirmó uno de los participantes.

La rehabilitación y la reinserción familiar y social fueron señaladas como elementos importantes para que las personas con adicciones puedan reconstruir su vida y retomar sus actividades. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Otro punto fue la facilidad de acceso al alcohol en Guatemala. Durante el programa se planteó que las bebidas alcohólicas pueden adquirirse con facilidad y se comparó su precio con el de productos de consumo básico. Uno de los participantes definió el alcohol, desde su perspectiva criminológica y criminalística, como una “droga de curso legal” y explicó que su consumo puede producir euforia, una sensación de falsa seguridad y condiciones de vulnerabilidad.

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El análisis también abordó la relación entre el consumo de alcohol y hechos delictivos. Uno de los participantes sostuvo que el alcohol interviene como factor criminógeno en un alto porcentaje de delitos y mencionó casos de violencia sexual, homicidios y hechos de tránsito. Debido a que en el segmento compartido no se identificó la fuente estadística del porcentaje citado, esa cifra no se presenta como un dato comprobado. Asimismo, durante el programa se afirmó que el alcoholismo es una enfermedad y no un vicio, planteamiento que fue expuesto como parte del análisis de los participantes.

Finalmente, los participantes destacaron la rehabilitación y reinserción como parte del proceso para que una persona pueda recuperar sus relaciones familiares y desenvolverse nuevamente en la sociedad. “Es importante este proceso de desintoxicación y reinserción, valiosa para la sociedad”, se señaló durante el programa. Los casos presentados reflejan precisamente ese proceso desde experiencias distintas: años de consumo, separación familiar, intentos previos de rehabilitación y la búsqueda de una nueva oportunidad.

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