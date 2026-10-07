Toneladas de tierra bloquean la ruta Interamericana tras derrumbe en Tecpán Guatemala

Un derrumbe de grandes proporciones bloqueó este miércoles 7 de octubre la ruta Interamericana en el km 82.5, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango, donde toneladas de tierra se desprendieron de una ladera y cubrieron los cuatro carriles de la carretera.

Las autoridades habilitaron un espacio entre el material desprendido para permitir el paso controlado de vehículos, mientras largas filas se formaron en ambos sentidos.

La situación se complica debido a la lluvia en el sector. El agua comienza a acumularse en el área afectada por el derrumbe, mientras permanece sobre la carretera una gran cantidad de tierra proveniente de la ladera.

La ruta Interamericana es una de las principales vías de comunicación del país, debido a que conecta los departamentos del occidente con la capital y permite el tránsito en sentido contrario.

Paso afectado

Los Bomberos Municipales de Tecpán Guatemala informaron inicialmente que el derrumbe obstruía los dos carriles con dirección a la capital y uno con dirección al occidente del país.

La emergencia ocasionó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la carretera. Algunos conductores optaron por utilizar la ruta que comunica Tecpán Guatemala con Patzún, lo que incrementó el tránsito en el casco urbano de Tecpán Guatemala, según los socorristas.

Posteriormente, se habilitó un espacio para permitir el paso controlado de automotores por el sector afectado.

Socorristas apoyan a paciente

Socorristas de la estación de Tecpán Guatemala acudieron al sector para apoyar en el traslado de un paciente que era transportado en un vehículo particular.

El automotor quedó detenido en la fila de vehículos formada a causa del derrumbe, por lo que los bomberos apoyaron el traslado del paciente.

Los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que coordinaron con las autoridades correspondientes la movilización de recursos para despejar la carretera.

Provial regula el tránsito

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que sus brigadas regulaban el tránsito debido al derrumbe en la Ruta Interamericana CA-1 Occidente.

La institución señaló que el paso se encontraba obstruido en ambas direcciones.

🚨Derrumbe en ruta interamericana 🚨 A la altura del kilómetro 82.5 de la ruta interamericana Occidente derrumbre obstaculiza 3 carriles de la carretera, elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Tecpán Guatemala fueron destacados al lugar a bordo de la unidad AD-132 para apoyar en el traslado de un paciente debido a que el vehículo particular donde era transportado se había quedado varado en la cola debido al derrumbe. Se coordinó con las autoridades correspondientes para movilizar recursos que permitan despejar la ruta. #Emergencias #ASONBOMD #TecpanGuatemala #LineadeEmegencias1554 #LineadeEmergenciasWhatsApp50426314 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) October 7, 2026

⚠️PRECAUCIÓN DERRUMBE EN TECPÁN⚠️ Brigadas de PROVIAL del @CIV_Guatemala en regulación vehicular debido derrumbe en el km. 83 de la ruta Interamericana CA-1 Occidente (Tecpán, Chimaltenango). Obstruido ambas direcciones. ¡Precaución! @GuatemalaGob @mingobguate @surianobuezo https://t.co/uvCzLBEOEv — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) October 7, 2026

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